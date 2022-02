Drusilla Foer e Iva Zanicchi, il vero scambio di battute a Sanremo 2022 (VIDEO)

Il video dello scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi, che ha avuto luogo durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022, ha fatto discutere suscitando non poche polemiche, ma che cosa ha detto veramente la cantante emiliana all'alter ego di Gianluca Gori?

Fake news e polemiche sterili hanno circondato questo momento esilarante: il motivo principale sono stati i titoli di alcune testate giornalistiche che suggeriscono che la Zanicchi abbia fatto delle allusioni relative al sesso di Drusilla e lei, in tutta risposta, l'abbia gelata dandole della stupida.

Come si può vedere dal video questo non è affatto quello che è successo, ecco il vero scambio di battute:

Iva Zanicchi: "Come ti amo, quanto sei alta?"

Drusilla Foer: "Parecchio!"

Iva Zanicchi: "Ecco appunto.

Amadeus a Iva: "Ma anche tu sei alta"

Iva Zanicchi: "No, no, ma lei ha anche altre cose..."

Drusilla: "Eh, si. Ho diverse cose..."

Iva Zanicchi: "Lei dice... è colta"

Drusilla: "Sì, colta... intelligente, colta..."

A proposito delle polemiche sulla presunta battuta omofoba, Iva Zanicchi stessa ha spiegato: "Oggi ho sentito Drusilla, siamo amiche da anni, non può esserci nulla tra me e lei. E' stato solo un equivoco. Stamattina ci siamo sentite e mi ha detto: 'o grulla, non ti si sentiva il microfono.'"

"Questo perché sono io che ho detto a lei: tu sei colta e intelligente. Non si è sentito che l'ho detto prima io, lei ribadiva quello che io avevo detto. Non può esserci nulla tra me e lei, se vi faccio vedere i messaggini che ci siamo scambiati questa stamattina...c'è troppa stima e affetto. E' stato solo un equivoco, si scherza sempre sul fatto che lei è toscana, fiorentina e colta ma non c'è assolutamente nulla". Ha concluso la cantante a proposito della sua recente controversia con l'amica Drusilla Foer.