Sanremo 2022, Iva Zanicchi: “se vinco il Festival vado in costume a Domenica In”

Domani, martedì 1° febbraio, inizia Sanremo 2022 e, pur di vincerlo, Iva Zanicchi è disposta a spogliarsi: la cantante emiliana ha scherzosamente promesso, in caso di vittoria, di andare a Domenica In in costume. Peccato che la vittoria della Zanicchi sia quotata 50 a 1, stessa quota riservata ad Ana Mena e Giusy Ferreri.

Iva Zanicchi non saliva sul palco dell'Ariston da 13 anni, in questa 72a edizione ritorna con il brano 'Voglio Amarti', che dà il titolo all'omonimo album in uscita subito dopo la conclusione della kermesse. La cantante ha vinto il Festival per ben 3 volte: nel 1967 in coppia con Claudio Villa, nel 1969 in coppia con Bobby Solo con il brano 'Zingara' e nel 1974 con il brano 'Ciao cara come stai?'. Oggi, ospite di "Storie Italiane", la trasmissione di Rai1 condotta da Eleonora Daniele, l'Aquila di Ligonchio ha detto cosa farà nel caso dovesse salire sul gradino più alto del podio per la quarta volta.

"Se vinco Sanremo, il giorno dopo a Domenica In io mi presento in costume da bagno e ti faccio vedere che gambette che ho", ha scherzosamente affermato Iva nel programma mattutino di Rai1. La promessa della Zanicchi è arrivata dopo una 'provocazione' del direttore di Leggo, Davide Desario aveva rivelato "ho sentito che Iva Zanicchi avrebbe voluto vestirsi con una minigonna che però, su suggerimento della figlia, hanno deciso di non mettere. Però facciamo così. Se per caso Iva Zanicchi vince il Festival di Sanremo e quindi andrà a rappresentare l'Italia in Europa, a quel punto la mettiamo la minigonna".