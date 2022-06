Iva Zanicchi nella prossima edizione di Ballando con le Stelle

Iva Zanicchi ha annunciato che parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle: la cantante ha ufficializzato il rumor, lanciato dal settimanale Oggi, nel corso di un'intervista a Grazie dei Fiori, la trasmissione in onda su Radio 2 con Pino Strabioli. Iva ha raccontato anche la curiosa 'clausola' che ha imposto alla conduttrice del dance show.

Nella passata edizione di Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi era attesa nel programma di Rai1 nelle vesti di ballerina per una notte, l'ospitata era saltata a causa di un infortunio della cantante, questa volta, invece, Iva sarà una delle star della diciassettesima edizione del talent condotto da Milly Carlucci.

La cantante, che il 18 gennaio di quest'anno ha compiuto 82 anni, intervistata da Radio 2 nel programma Grazie dei Fiori, ha anticipato: "Lo sai che io sono una chiacchierona, ti posso dire cosa farò in autunno? Io andrò a Ballando con le stelle, ci vado perché l'ho voluto, perché è l'ultima cosa che dovevo fare, perché io adoro ballare". La Zanicchi ha spiegato che a Milly ha posto una condizione "vado a Ballando con le Stelle e vado a ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll".

Iva Zanicchi è pronta a scatenarsi sulla pista del programma di Rai1, ma accetterà qualsiasi decisione che la Carlucci prenderà nei prossimi giorni: "Se poi Milly dovesse cambiare idea, chi se ne frega. No dai, figurati, non cambierà idea". Pino Strabioli le ha ricordato che la giuria del talent è molto agguerrita ma "l'aquila di Ligonchio" ha replicato, mandando un messaggio a Selvaggia Lucarelli: "Certo, ognuno ha un ruolo. Entro certi limiti. Io ho fatto televisione per tanto tempo. La signora Lucarelli deve fare un po' di attenzione. Io lo capisco che il suo ruolo è quello, ma non deve esagerare, che poi se mi innervosisco sai com'è no?".