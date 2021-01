It's a Sin: il trailer della serie HBO Max sulla diffusione dell'AIDS nella Londra degli anni '80

Ecco il primo trailer di It's a Sin, serie rivelazione firmata dall'autore di Queer as Folk che racconta la diffusione dell'AIDS nella Londra dei primi anni '80.

Pubblicato il trailer dello show HBO Max It's a Sin, serie rivelazione dal creatore di Queer as Folk Russell T Davies che racconta la diffusione dell'AIDS nella Londra degli anni '80.

Ambientata nel 1981, It's a Sin segue gli amici Ritchie (Olly Alexander), Roscoe (Omari Douglas) e Colin (Callum Scott Howells), che a 18 anni lasciano le loro case per trasferirsi a Londra con gioia, speranza e tante ambizioni, ma finiranno per marciare diretti verso il virus che gran parte del mondo ignora. Anno dopo anno, episodio dopo episodio, le loro vite verranno stravolte dalla misteriosa malattia che diventa una vera e propria minaccia costringendoli alla lotta.

Il creatore della serie inglese, Russell T Davies, ha dichiarato: "Ci è voluto un sacco di tempo per arrivare in televisione. Abbiamo cambiato numerosi canali, è stata dura, in molti l'hanno rifiutata due, addirittura tre volte. Si tratta di una serie che parla di persone che muoiono, è dura. E io non posso garantire che le persone la guarderanno, ma sarebbe interessante saperlo."

It's a Sin, attualmente in onda sulla rete inglese Channel 4, arriverà su HBO Max il 18 febbraio. It's a Sin fa, inoltre, parte del programma di Berlinale Series, sezione dedicata alla serialità del Festival di Berlino 2021.