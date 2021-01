Berlino 2021: Philly D.A. e la rivelazione It's a Sin in Berlinale Series

L'inglese It's A Sin, che racconta la diffusione dell'AIDS nella Londra degli anni '80, e la serie documentaria Philly D.A. in programma Berlino 2021.

In un anno decisamente fuori dal comune, Berlino 2021 annuncia la selezione di Berlinale Series, sezione dedicata alle produzioni televisive che quest'anno comprende il documentario Philly D.A. e la serie rivelazione inglese It's A Sin, oltre a due produzioni latinoamericane, presenti per la prima volta nella sezione.

Le produzioni latine sono Entre hombres (Amongst Men) e la brasiliana Os últimos dias de Gilda (The Last Days of Gilda). Anche Philly D.A., produzione americana, segna un piccolo record nella storia della sezione del festival tedesco visto che è la prima serie documentaria a essere inclusa nel programma.

Entre hombres, classico mdoerno in quatto episodi diretto da Pablo Fendrik, svela gli aspetti più brutali del mondo maschile in un gioco di violenza, odio e potere. Intrigante il nuovo lavoro di David Schalko, Ich und die Anderen (Me and the Others), che gioca con la mente dello spettatore analizzando una pazza famiglia di artisti composta da Tom Schilling, Sophie Rois, Martin Wuttke, Lars Eidinger e Katharina Schüttler. Ma a catturare l'attenzione è soprattutto It's a Sin, toccante miniserie ambientata a Londra negli anni '80 che racconta il dramma di quattro amici nel periodo in cui si diffonde il virus dell'AIDS.

Di seguito ecco il programma completo di Berlinale Series 2021:

Entre Hombres (Amongst Men), Argentina, Director: Pablo Fendrik

Ich und die Anderen (Me and the Others), Austria, Germania, Creator: David Schalko

It's a Sin, Regno Unito, Creator: Russell T Davies

Os últimos dias de Gilda (The Last Days of Gilda), Brasile, Creator: Gustavo Pizzi

Philly D.A., USA, Creators: Ted Passon, Yoni Brook, Nicole Salazar

Snöänglar (Snow Angels), Svezia, Danimarca, Creator: Mette Heeno