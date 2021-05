It's a Sin: trailer italiano e data di uscita della serie su Starzplay

It's a Sin, serie rivelazione inglese creata da Russell T. Davies in arrivo su Starzplay, ha finalmente una data di uscita, un poster e un trailer italiano.

STARZPLAY, il servizio di streaming premium internazionale di STARZ, ha diffuso oggi il trailer italiano e la data di uscita della serie in cinque episodi It's A Sin, creata dal noto produttore televisivo Russell T. Davies, in Italia da martedì 1 giugno. Nuovi episodi andranno in onda ogni domenica a partire dal 6 giugno.

Con Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West e Nathaniel Curtis, It's A Sin vanta un gruppo impressionante di talenti affermati ed emergenti. Il cast include Keeley Hawes, Shaun Dooley, Neil Patrick Harris, Stephen Fry e Tracy Ann Oberman.

Accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica, It's a Sin racconta la storia emozionante di un gruppo di giovani uomini che scoprono l'amicizia e l'amore durante la terribile diffusione dell'AIDS negli anni '80. La serie limitata in cinque episodi esplora le vite di Ritchie (Olly Alexander), Roscoe (Omari Douglas), Colin (Callum Scott Howells) e Ash (Nathaniel Curtis) mentre intraprendono una nuova vita a Londra. I tre e la loro migliore amica Jill (Lydia West), estranei all'inizio, si ritrovano a condividere le reciproche avventure. Ma un nuovo virus sta dilagando e presto le loro vite vengono messe alla prova in modi che non avrebbero mai immaginato. Col passare del decennio anche loro crescono, all'ombra dell'AIDS, ma sono determinati a vivere e amare più intensamente che mai.

Da RED Production Company e commissionata da Channel 4, con All3Media International, HBO Max e USA, la serie limitata è scritta e prodotta dal vincitore di numerosi BAFTA Russell T Davies, con Nicola Shindler che è anche produttore esecutivo.