Italian Movie Award 2019: svelate le nomination e la cerimonia di New York!

L'XI edizione dell'Italian Movie Award ha svelato le nomination della nuova edizione, che finirà con la cerimonia di New York il prossimo 19 novembre. Il Festival Internazionale del Cinema Italiano All'Estero è dedicato in quest'occasione al 500° anniversario dalla scomparsa di Leonardo da Vinci. Il Festival, come ogni anno è stato presentato il 20 maggio a Cannes presso l'Italian Pavilion in occasione del Festival De Cannes.

La kermesse è poi proseguita a Pompei dal 27 luglio al 4 agosto e si concluderà a New York 19 novembre alle ore 18:30. Il Festival torna dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto durante le celebrazioni in occasione della X edizione del festival con oltre 32.000 presenze nella storica Città di Pompei ad agosto. Infine il grande successo in occasione della cerimonia di premiazione a New York, all'interno del prestigioso Frank A Bennack Theater presso il The Paley Center for Media di Manhattan, trasmessa dalle reti Mediaset Iris, Extra e Mediaset Italia, superando 1 milione di ascoltatori in Italia e all'estero.

Ma cosa ci dice il cervello: Paola Cortellesi durante una scena

Il Festival a Pompei ha visto la presenza di Claudia Gerini, Carlo Buccirosso, Vinicio Marchioni, Ludovica Nasti, Luca Ward, Paolo Conticini, Maurizio Casagrande, Diana Del Bufalo, Giorgio Tirabassi e Sergio Muniz. Anche quest'anno il festival ha goduto di una straordinaria cornice di pubblico con oltre 5.000 presenze. Per l'evento Newyorkese il 19 novembre 2019 alle ore 18:30 presso il Frank A. Bennack Theater del The Paley Center For Media di Manhattan alla 52nd St e la Fifth Avenue sono attesi grandi nomi del cinema nazionale e internazionale. Il momento più importante sarà la consegna del premio speciale "Roots" all'attore e regista italo-americano John Turturro. Sono inoltre attesi tanti ospiti e premiati come: Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Valentina Lodovini, Massimiliano Gallo, Ludovica Nasti, Enzo Sisti, Francesco Panella, Sally Fischer, Chiara Ferragni e tanti altri. Anche quest'anno ad affiancare il presidente e direttore artistico Carlo Fumo ci sarà Luca Abete, celebre conduttore del festival dal 2009.

Wes Anderson, Donna Tartt e l'amore per il cinema italiano

Dogman: Marcello Fonte in un'immagine tratta dal film

A New York si assegneranno i premi per le migliori opere del cinema italiano all'estero. Nuovo e originale format del festival che sta riscuotendo grande successo tra il pubblico e soprattutto, tra gli addetti ai lavori. Nel 2018 il premio per il miglior film andò a Dogman di Matteo Garrone, Hitler Vs Picasso e gli altri di Claudio Poli si aggiudicò il premio miglior documentario e Bismillah di Alessandro Grande quello per il miglior cortometraggio. Da ricordare il premio Tv Series a Gomorra - La Serie ritirato dall'attore Salvatore Esposito e i premi miglior attore e miglior attrice che andarono rispettivamente a Alessandro Borghi (Sulla Mia Pelle) e Carolina Crescentini (A Casa Tutti Bene). Infine il premio Indie alla Sunshine Production per il film Il Grande Salto.

Ecco le nomination dell'edizione 2019:

Miglior film: La Paranza Dei Bambini di Claudio Giovannesi; Il Traditore di Marco Bellocchio; Martin Eden di Pietro Marcello; Il Sindaco del Rione Sanità di Mario Martone; 5 è Il Numero Perfetto di Igor Tuveri.

Miglior documentario: Arrivederci Saigon di Wilma Labbate; Selfie di Agostino Ferrente; Io, Leonardo di Jesus Garces Lambert; Diabolik Sono Io di Giancarlo Soldi; Dafne di Federico Bondi.

Miglior cortometraggio: Anna di Federica D'Ignoti; Im Baren di Lilian Sassanelli; Frontiera di Alessandro Di Gregorio; Roba Da Grandi di Rolando Ravello; Goodbye Marilyn di Maria Di Razza

Miglior serie tv: L'Amica Geniale di Saverio Costanzo; Suburra (2° stagione) di Andrea Molaioli e Piero Messina; Gomorra (4° stagione) di Francesca Comencini e Claudio Cupellini ; The New Pope di Paolo Sorrentino, Made In Italy di Luca Lucini e Ago Panini.

Migliore location: Comune di Matera per 007 - No Time To Die di Cary Fukunaga; Comune di Firenze per Six Underground di Michael Bay; Comune di Maiori (SA) per Tenet di Christopher Nolan; Comune di Torino per Kingsmen - Le Origini di Matthew Vaughn; Comune di Napoli per Maria Maddalena di Garth Davis;

Migliori maestranze: Carmine Guarino (Scenografia) per Il Vizio della Speranza di Edoardo De Angelis; a Michele D'Attanasio (Fotografia) per Capri - Revolution di Mario Martone; a Angelo Bonanni (Sonoro) per Il Primo Re di Matteo Rovere; a Jacopo Quadri (montaggio) per Il Sindaco del Rione Sanità di Mario Martone; a Daria Calvelli (Costumista) per Il Traditore di Marco Bellocchio.

Infine i premi speciali già assegnati: all'attore Pierfrancesco Favino il premio Best Actor per il film Il Traditore; all'attrice Paola Cortellesi il premio "Best Actress"; al regista Mario Martone il premio Best Director; all'attore e regista italo-americano John Turturro il premio alla carriera Best Roots; Medusa Film Spa per la miglior distribuzione all'AD Giampaolo Letta; comedy award all'attore Claudio Bisio per Bentornato Presidente di Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi; e i premi per la promozione del Made in Italy alla serie tv Little Big Italy di Francesco Panella, al produttore Enzo Sisti e alla celebre PR newyorkese Sally Fischer; Infine per il successo di ascolti al docu-film Chiara Ferragni - Unposted di Elisa Amoruso.

Al termine dell'evento è stata organizzata una cena di Fundraising presso la Gnoccheria Wall Street a cura del ristoratore Michele Iuliano in favore della Ricerca Contro il Cancro da parte dello Sbarro Health Research Organization www.shro.org diretto dal ricercatore e oncologo Antonio Giordano. Appuntamento il 19 novembre alle ore 21:30 100 Broad St (entrata da Bridge St), New York, NY 10004, USA. Sarà possibile degustare un menù esclusivo a 200$ per persona (tax deductible). I partecipanti che avranno prenotato entro il 15 novembre riceveranno l'invito esclusivo per la cerimonia di premiazione del 19 novembre presso il The Paley Center For Media.