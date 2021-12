Italian horror stories: il terrore a episodi su Amazon Prime Video

Disponibile su Amazon Prime Video il progetto collettivo Italian horror stories, lungometraggio prodotto da Alberto De Venezia per Ipnotica Produzioni e supervisionato da Claudio Fragasso, autore de La casa 5, After death - Oltre la morte e Palermo Milano solo andata, il quale firma anche la cornice che unisce le diverse storie.

Sei diverse storie, per la precisione, dirette da altrettanti diversi registi a cominciare da Antonio Losito, che con La trappola racconta del rapporto tra un vecchio e stimato cineasta, la cui carriera ha subìto una battuta d'arresto in seguito ad un incidente provocato in stato d'ebbrezza, e un giovane documentarista interessato a girare un documentario su di lui.

Daniele Malavolta ci trascina invece tramite L'ultima tomba a sinistra all'interno di un inquietante cimitero di cui la protagonista non riesce a trovare l'uscita, effettuando incontri con personaggi piuttosto grotteschi.

Andrea D'Emilio si occupa de Il fantasma di Claudio, incentrato su un giovane alle prese con terrorizzanti visioni riguardanti l'oppressivo padre appena deceduto.

Con evidenti spruzzate d'ironia, Amore non è "ammore" se muta quando scopre mutamenti di Vincenzo Della Corte miscela cantanti neomelodici napoletani, vampirismo e licantropia.

Gianluca Bonucci affronta il filone slasher attraverso Vendetta, ambientato durante una festa di Halloween in maschera destinata, ovviamente, a trasformarsi in un bagno di sangue per mano di un misterioso omicida.

The midnight special di Francesco Giorgi chiude il tutto con la vicenda di un giovane che si trova a vagare per le strade il giorno prima di quella che dovrebbe essere la fine del mondo.

Quindi, fantasmi, mistero, splatter, un pizzico di fantascienza e creature assortite appartenenti all'universo del cinema di paura sono gli ingredienti che caratterizzano Italian horror stories, dichiarato omaggio alla celluloide di genere italiana degli anni Ottanta e alle vecchie pellicole a episodi di produzione inglese, come Le cinque chiavi del terrore di Freddie Francis. La supervisione dei soggetti e delle sceneggiature è a cura di Rossella Drudi.

Il ricco cast di Italian horror stories è costituito da Leonia Coccia, Delia Moldovan, Emanuela Ciotola, Valentina Gemelli, Francesco De Francesco, Riccardo Barbera, Elisabetta De Vito, Vincenzo Della Corte, Giovanna Rei, Salvatore Mazza, Jano Di Gennaro, Massimo Bonetti, Miky Russi, Giuseppe Runza, Daniele Sirotti, Elisabetta Girodo Angelin, Marco Patania, Giulio Pierotti, Davide Soldani, Enza Li Gioi, Laura Nasoni, Luciana Frazzetto, Luca Mordenti, Paola Cultrera, Michelle Morel, Lorenzo Grilli, Giulio Neglia, Francesco Zenzola, Valeria Spada, Augusto Zucchi, Mauro Conte, Barbara Abbondanza e Franco Barbero.