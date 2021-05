It: stasera su Italia 1 il film horror tratto dal romanzo di Stephen King

Stasera alle 21:20 su Italia 1 va in onda It, il film horror diretto nel 2017 da Andy Muschietti e ispirato all'omonimo romanzo di Stephen King.

Appuntamento con l'orrore stasera su Italia 1, dove, alle 21:20, va in onda It, il film diretto nel 2017 da Andy Muschietti, adattamento dell'omonimo romanzo pubblicato da Stephen King nel 1986.

It: i piccoli protagonisti del film

A 17 anni dall'uscita della miniserie con Tim Curry, il terribile Pennywise torna a seminare incubi sullo schermo.

Ci ritroviamo a Derry, immaginaria cittadina del Maine, nel 1988: i ragazzi scompaiono senza apparente motivo e l'ennesima vittima è un bambino di sette anni di nome George, risucchiato in un tombino durante un temporale.

Un gruppo di ragazzini, riunito sotto il nome di Club dei perdenti, decide di indagare, con i propri mezzi, su quello strano fenomeno.

Il loro leader è Bill (Jaeden Martell), fratello maggiore di George attanagliato dai sensi di colpa per non essere riuscito a impedirne il brutale assassinio. Al suo fianco ci sono il tenero Ben (Jeremy Ray Taylor), l'impulsivo Richie (Finn Wolfhard), il pragamatico Stan (Jack Grazer), l'appassionato di storia Mike (Chosen Jacobs), l'ipocondriaco Eddie (Wyatt Oleff) e Beverly (Sophia Lillis), l'unica ragazza del gruppo.

Esplorando per gioco le fogne, i ragazzi risveglieranno da un sonno primordiale una creatura informe e mostruosa: It, il clown sadico Pennywise (Bill Skarsgård).

Un successo incredibile, quello di It nel 2017, che, con i suoi 700 milioni di dollari guadagnati in giro per il mondo, ha strappato a Il sesto senso il primo posto come film horror con i maggiori incassi nella storia del cinema.

Nel 2019 è arrivato in sala il sequel, It - Capitolo 2.