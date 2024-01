Issa Rae si sfoga: 'Sempre più show per neri vengono cancellati, è un problema'

Issa Rae, apparsa di recente anche nel fenomeno mondiale Barbie, ha spiegato nel corso di una recente intervista come secondo la sua opinione il panorama televisivo stia cambiando rapidamente, soprattutto per quanto riguarda le persone di colore che lavorano nel settore.

Per chi non conoscesse Issa Rae, oltre ad aver recitato in Barbie, ha anche ricevuto un ampio riconoscimento per aver creato, scritto e interpretato la serie Insecure della HBO, andata in onda per cinque stagioni sulla rete via cavo premium, dal 2016 al 2021, per un totale di 44 episodi.

Una tendenza preoccupante a Hollywood

Da allora, il panorama mediatico si è evoluto, ma Rae ha notato una tendenza per cui non solo gli show televisivi da lei prodotti, come Rap Sh!t, Sweet Life: Los Angeles, A Black Lady Sketch Show e altri, sono stati cancellati rapidamente, ma che la diversità sembra stia andando nella direzione opposta a quanto sperato in precedenza.

"Sta già accadendo", ha dichiarato nell'intervista concessa a Net-A-Porter. "Stiamo assistendo alla cancellazione di così tanti show per neri, al licenziamento di così tanti dirigenti, soprattutto dal lato DEI [diversità, equità e inclusione]. Ora si vede chiaramente che le nostre storie sono meno prioritarie".

Rae pensa che la strada da percorrere sia quella di una maggiore indipendenza, e aggiunge: "Sono pessimista, perché sempre meno gente viene ritenuta responsabile - e io posso farlo, certo, ma anche a quale costo mi chiedo? Non posso costringerti a produrre le mie cose. Questo mi ha spinto a fare più passi avanti verso l'essere più indipendente, se necessario".