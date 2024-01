Barbie, Issa Rae ha odiato la scena di danza: 'Il giorno peggiore della mia vita'

Barbie una gioia per tutti coloro che ci hanno lavorato? Non sembra proprio così per Issa Rae. In realtà l'attrice ha adorato lavorare al film di Greta Gerwig ma non ha particolarmente apprezzato girare la scena della coreografia di gruppo sulle note di Dance The Night di Dua Lipa.

"Fare la canzone di Dua Lipa e ballarci sopra era il mio peggior incubo. È stato il giorno peggiore della mia vita. [...] E poi, letteralmente il primo giorno ho dovuto imparare la coreografia per girare il giorno seguente. Non avevamo nemmeno il testo della canzone, Greta diceva 'Oh, sarà una canzone di Dua Lipa'. Ma avevamo solo la base strumentale così pensavo 'Cosa cavolo è questo? A cosa sto ballando?'".

Barbie Presidente

Nonostante non abbia adorato la scena di Dance The Night, Issa Rae si è divertita molto sul set di Barbie:"Siamo uscite durante una serata in un club, abbiamo vissuto un paio di altre notti pazze, quindi [Greta Gerwig] era tutta concentrata a facilitare momenti di unione. Ne sono grata, ne siamo uscite migliori. Abbiamo fatto molte attività fuori dal set che non sarebbero sembrate adatte a Barbie".

Nel film di Greta Gerwig, Issa Rae interpreta la versione presidente di Barbie. Nel cast del film, oltre ai protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, anche America Ferrera, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Rhea Perlman, Will Ferrell e Connor Swindells.

Ai Golden Globe Barbie si è aggiudicato un premio alla miglior canzone per What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas O'Connell.