Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo, Clint Eastwood stasera su Iris nel primo film della serie

Stasera su Iris, alle 21:00, va in onda Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo, poliziesco ormai diventato cult, diretto nel 1971 da Don Siegel, e primo capitolo della serie cinematografica dedicata all'ispettore di polizia di San Francisco, sempre interpretato da Clint Eastwood.

La locandina di Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo

A San Francisco l'ispettore Callaghan rende la vita difficile ai criminali. Ma un giorno un killer s'apposta sui tetti della città e spara ai passanti. Poi invia un biglietto alla polizia firmandosi Scorpio (Andrew Robinson): si tratta di un assassino psicopatico, che ricatta la città minacciando di uccidere ancora se non riceverà 20.000 dollari. L'ispettore Callaghan viene incaricato del caso, Scorpio finisce in prigione ma viene subito scarcerato per mancanza di prove. A quel punto, Callaghan decide di agire al di fuori della legalità.

Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo è liberamente ispirato alla vicenda del serial killer Zodiac.

La serata su Iris in compagnia di Clint Eastwood continua con una produzione datata 2006. Intorno alle 23:10 andrà infatti in onda Flags of our Fathers, film bellico diretto da Eastwood che racconta la storia dell'estenuante battaglia combattuta tra le truppe americane e giapponesi sull'isola di Iwo Jima verso la fine della Seconda Guerra Mondiale.