L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi in lacrime: “Ho perso la Fede e me stesso”

Anche durante la quinta puntata de L'Isola dei Famosi si è dato spazio alle storie personali dei naufraghi, concorrenti che scelgono di aprirsi di fronte alle telecamere del reality per condividere esperienze che hanno segnato profondamente la loro vita.

Questa volta è stato il turno di Mario Adinolfi, uno dei personaggi più discussi del panorama politico e giornalistico italiano, che attraverso il reality show sembra voler mostrare al pubblico un lato diverso di sé. Alla fine Veronica Gentili ha voluto fare una precisazione sull'intento del programma.

Il dolore mai superato: "Mia sorella si è tolta la vita"

Durante la puntata del 4 giugno, Mario Adinolfi ha raccontato il dolore più grande della sua vita: il suicidio di sua sorella, unica e amatissima. Con la voce rotta e gli occhi lucidi, ha spiegato quanto quell'evento abbia stravolto la sua esistenza.

"Mia sorella, l'unica che avevo, si è suicidata. Ero legatissimo a lei. Che si fa nella vita quando una persona così cara ti dice: 'non mi dai la motivazione per vivere'?". Un dolore che, confessa, ha avuto effetti devastanti anche sul piano fisico: "Ogni anno ingrassavo di 5 chili. Ho pensato che nulla valesse niente. Io sono un uomo di chiesa, ma tutto è saltato per anni, anche la Fede".

L'isola dei famosi 2025 - Mario Adinolfi discute con Teresanna Pugliese

Il crollo della Fede e il desiderio di rinascita

Già nei giorni precedenti, parlando con Patrizia Rossetti, Adinolfi aveva condiviso un passaggio importante: "Per un lungo periodo ho pensato che nulla valesse niente e mi è saltata la Fede. Io facevo il chierichetto a sei anni, immaginavo di farmi prete. E tutta quella impalcatura è crollata".

Questa permanenza sull'Isola sembra però rappresentare una sorta di rinascita, almeno dal punto di vista fisico: "Non ho mai provato a cambiare, questa è la prima volta nella mia vita che perdo peso. Qui ti senti infinitamente piccolo, ma anche connesso a ciò che ti manca. Penso a mia sorella tutti i giorni. Le chiedo di proteggermi come uomo. E lo ha fatto".

La precisazione di Veronica Gentili

La conduttrice, nonostante fosse visibilmente provata da una forte laringite, ha voluto sottolineare la forza del momento: "Nonostante le tue idee possano far arrabbiare qualcuno, stai tirando fuori molto più di quanto mi aspettassi". La risposta di Adinolfi è stata "C'è l'incontro, ed è una componente fondamentale. Non l'ho mai fuggito. Qui è come se stessi danzando". Veronica Gentili ha infine chiarito l'intento del programma: "Non vogliamo beatificare Mario Adinolfi, ma vogliamo conoscerlo anche in altre dinamiche, a prescindere dalle sue idee".