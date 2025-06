Isola dei Famosi, Mario Adinolfi fa piangere tutti: Omar singhiozza, Cristina Plevani si asciuga le lacrime

Per un attimo sembrava che Mario Adinolfi dovesse lasciare l'Isola. Eliminato in un televoto flash contro Cristina Plevani e Omar Fantini, ha lasciato la playa tra le lacrime degli altri naufraghi.

Poco dopo però, è tornato tra di loro come primo finalista.

L'eliminazione di Mario Adinolfi

Omar Fantini

Come abbiamo detto, durante la semifinale dell'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi è stato eliminato al televoto flash. Alla notizia della sua uscita, Omar Fantini e Cristina Plevani sono scoppiati in lacrime: pur essendosi appena salvati infatti, i due si sono dichiarati molto dispiaciuti.

Omar Fantini in particolare, tanto che la conduttrice gli ha detto che durante la serata stava piangendo "a spruzzo", proprio a sottolineare che stesse piangendo molto.

"Non volevo che venisse eliminato anche a causa mia. È stata la persona che c'è stata sempre nel percorso", ha detto Fantini che, poco dopo, si è lasciato sfuggire anche un "vaffa".

Nell'uscire, Adinolfi ha ringraziato i compagni e il pubblico, per poi dedicare la sua partecipazione alla figlia Clara.

Il rientro in gioco da finalista

Mario Adinolfi

La commozione comunque è durata poco. Come per tutti gli eliminati con l'eccezione di Lorenzo Tano, per Adinolfi c'è stata la possibilità dell'Ultima Spiaggia. Il giornalista ha scelto di rimanere: a questo punto, la Gentili ha lanciato un nuovo televoto per far scegliere al pubblico chi salvare tra Dino Giarrusso (che era già lì), la neo eliminata al televoto settimanale Patrizia Rossetti e, appunto, Mario Adinolfi.

I telespettatori lo hanno votato con il 77% delle preferenze, così poco dopo Adinolfi è rientrato in gioco con tanto di Simona Ventura che faceva il tifo. Non solo: con il suo rientro, il giornalista è stato il primo finalista ufficiale dell'Isola.