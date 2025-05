L'Isola dei Famosi 2025, che fine hanno fatto Dino Giarrusso e Ibiza Altera? Spariti dalla prima puntata

Su il sipario de L'Isola dei Famosi 2025, condotta da Veronica Gentili, che ieri sera è andata in onda su Canale 5 con la prima puntata. Ma la 19esima edizione del reality è partita un po' in sordina e due assenze si sono fatte sentire nel cast dei naufraghi. Dino Giarrusso ha dovuto rinunciare al debutto per un infortunio, mentre la modella Ibiza Altea è uscita di scena prima ancora di iniziare, per motivi non spiegati. Ma cosa è successo ai due concorrenti?

Dino Giarrusso infortunato prima del via

Dino Giarrusso

Veronica Gentili ha aperto con energia la diretta del 7 maggio de L'isola dei famosi 2025, ma non ha potuto evitare di affrontare il tema dell'assenza di Dino Giarrusso. Il giornalista e volto televisivo catanese, noto per il suo passato a Le Iene e in fiction come Provaci ancora prof e Il commissario Manara, si è infortunato poco prima di partire per l'Honduras.

"Entrerà in gara dalla prossima puntata", ha spiegato la conduttrice, che però non ha svelato nessun dettaglio sull'incidente di Giarrusso. Lui stesso, tra l'altro, si è sempre detto entusiasta di partecipare al reality: "Mi piace l'idea di lavorare in gruppo e affrontare l'ignoto. La vera sfida sarà stare lontano dalla mia famiglia", aveva dichiarato.

Il pubblico dovrà quindi attendere ancora qualche giorno per vedere all'opera uno dei concorrenti più discussi di questa edizione.

Ibiza Altea fuori da L'Isola dei Famosi 2025

L'Isola dei Famosi 2025, Ibiza Altea

Altra grande assente è Ibiza Altea. La modella italo-americana, figlia dell'ex deputato e giornalista Angelo Altea, era tra i volti più attesi della nuova edizione. Pierpaolo Pretelli, inviato dall'Honduras, ha spiegato che la produzione l'avrebbe voluta a bordo, ma per "una serie di ragioni" non meglio precisate la sua partecipazione è saltata.

Secondo indiscrezioni, Altea avrebbe avuto problemi legati alla sua partecipazione al reality Netflix Too Hot to Handle. La sua esclusione, come era prevedibile, ha lasciato i fan delusi e amareggiati: in molti speravano in un tocco di glamour e pepe in più nel cast.

L'Isola dei Famosi 2025: le squadre e il cast

Nonostante le defezioni, il reality ha già acceso gli animi. Simona Ventura ha promesso "niente sconti a nessuno", mentre i naufraghi sono stati divisi in due squadre: gli 'under 40', tra cui Camila Giorgi, Lorenzo Tano e Teresanna Pugliese, e i 'senatori' come Antonella Mosetti, Mario Adinolfi e Cristina Plevani.

La formula sembra puntare su un mix esplosivo di generazioni e caratteri, pronto a scatenare tensioni e alleanze. Dino Giarrusso dovrebbe sbarcare nella prossima puntata: ma quali altri ribaltoni ci attendono?