Isola dei famosi: paura nella prova leader, Dario Maltese si copre la faccia. "Pensavo di perdere il collo"

Incidente durante l'ultima puntata del reality show per una dei naufraghi impegnati nella prova per conquistare la collana da leader

Durante la prova della centrifuga all'Isola dei Famosi, si sono verificati momenti di panico a causa del rischio di un grave infortunio per uno dei due concorrenti impegnati nella sfida per diventare il leader della settimana e ottenere l'immunità durante le nomination. La naufraga coinvolta nell'incidente è stata Khady Gueye, le cui grida hanno spaventato Mamadou, fratello della modella senegalese, ospite in studio da Vladimir Luxuria.

L'incidente durante la prova de L'Isola dei Famosi

La prova della centrifuga è uno dei momenti iconici e temuti del reality show, in quanto mette alla prova la resistenza e l'equilibrio dei concorrenti. Durante la sfida, i naufraghi sono legati con mani e gambe a un palo e posizionati su una piattaforma che ruota, come un girarrosto, ad alta velocità, con l'obiettivo di restare aggrappati al palo il più a lungo possibile senza cadere.

Nell'episodio del 26 maggio, i partecipanti alla prova erano Khady Gueye e Aras Senol, vincitori delle sfide precedenti. Durante il gioco, Khady ha improvvisamente iniziato a urlare per il dolore. Le grida hanno richiamato l'attenzione di Elenoire Casalegno, presente sul posto, e di Vladimir Luxuria che hanno chiesto di fermare subito il palo.

Isola dei famosi 2024, scontro tra due naufraghi "Ti metti sempre in mezzo ai cogl*oni"

Le telecamere hanno mostrato l'inquadratura dello studio, dove l'opinionista Dario Maltese si copriva la faccia con le mani e la conduttrice sembrava preoccupata, annunciando un aggiornamento imminente agli spettatori. "Mi informano che i capelli si sono legati al palo, si sono impigliati, le stiamo dando tutti i soccorsi", ha detto avvicinandosi a Mamadou per rassicurarlo sull'incidente che ha coinvolto sua sorella.

L'Incidente a Khady

Dopo essere stata liberata, Khady è stata portata in infermeria per valutare eventuali ferite. Una volta tornata davanti alle telecamere, ha rassicurato i familiari e il pubblico sulle sue condizioni. "Ho avuto paura di perdere il collo" ha affermato spiegando le sensazioni vissute in quegli attimi di panico "Invece ho perso solo qualche ciocca", ha detto nel tentativo di sdrammatizzare quello che era successo pochi minuti prima.

Vladimir Luxuria ha assegnato la collana di leader sia a Khady che ad Aras. L'attore di Terra Amara, non coinvolto nell'incidente, si è scusato per non essere riuscito ad aiutare Khady. Nonostante abbia rinunciato al ruolo di leader, gli autori gli hanno mantenuto l'immunità, impedendo che il suo nome fosse inserito durante le nomination che alla fine della puntata hanno mandato al televoto Artur e Linda a cui si aggiungono Karina e Matilde.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, La prova centrifuga con l'incidente a Khady Gueye