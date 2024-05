Isola dei Famosi 2024, anticipazioni puntata 29 maggio: primo finalista, esito del televoto e 2 eliminazioni

Stasera, 29 maggio 2024, in prima serata su Canale 5, primo appuntamento della settimana con l'Isola dei Famosi 2024. Questa sera, oltre ai soliti confronti tra naufraghi, il survival game eleggerà il primo finalista del programma. Lo show sarà caratterizzato da una doppia eliminazione. Ecco cosa prevedono le anticipazioni del programma.

Anteprima del dodicesimo appuntamento con L'Isola dei Famosi

Torna il survival game che anche questa settimana raddoppia il suo appuntamento con il pubblico, la prossima puntata è prevista domenica 2 giugno. Vladimir Luxuria, come di consueto, avrà al suo fianco i due opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese. In Honduras, per curare i collegamenti con la Playa, ci sarà l'inviata Elenoire Casalegno.

Matilde Brandi è tra i concorrenti in nomination

Anche questa volta Artur è nel mirino dei suoi compagni, stasera sapremo se il modello ucraino riuscirà a superare l'ennesima nomination. La finale si avvicina, l'ultima puntata del programma andrà in onda mercoledì 5 giugno. I concorrenti in nomination, oltre a Artur, sono Matilde Brandi, Linda Morselli, Karina Sapsai ed Edoardo Stoppa.

Uno di loro sarà costretto ad abbandonare il gioco. Attualmente i sondaggi vedono in difficoltà Linda Morselli, l'ex fidanzata di Valentino Rossi, sbarcata da poco in Honduras, è all'ultimo posto delle preferenze del pubblico. Ma i giochi non sono ancora fatti. A differenza di domenica scorsa, questa sera il reality show sarà in diretta ed il pubblico sta ancora votando attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Nel corso della puntata del 29 maggio spazio anche a una seconda eliminazione in diretta, saranno due i naufraghi stasera a lasciare la Playa ad un passo dalla finale. Ma oggi si decreterà, attraverso un duello, il primo finalista di questa edizione del programma. Infine Aras sarà il protagonista di una sfida per conquistare un dolce messaggio da Eylül Sahin, la sua fidanzata in Turchia.