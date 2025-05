L'Isola dei Famosi 2025, Carly Tommasini crolla: “Non è il gruppo che speravo di trovare. Mi sento emarginata”

Carly Tommasini si sente messa da parte dal gruppo dei giovani e scoppia in lacrime. Nel mirino anche il leader Spadino, criticato pure da Teresanna per la gestione del gruppo.

Il viaggio in Honduras è appena iniziato, ma i primi equilibri tra i naufraghi cominciano già a scricchiolare. Mercoledì sera è partita su Canale 5 la nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2025, condotta da Veronica Gentili, con ben diciannove concorrenti divisi dalla produzione in due gruppi distinti. Carly Tommasini fa parte del gruppo dei giovani, guidato dal leader della settimana: Spadino.

L'Isola dei Famosi 2025 "Mi sento esclusa": lo sfogo della naufraga contro il gruppo

Durante il daytime andato in onda oggi alle 13:40, Carly ha avuto un improvviso crollo emotivo, lasciandosi andare a un intenso sfogo tra le lacrime: "Mi aspettavo un gruppo unito, non persone che vogliono solo mettersi in mostra," ha confessato con la voce rotta.

La naufraga, davanti alle telecamere di Canale 5, ha spiegato di sentirsi esclusa e poco considerata dal resto dei suoi compagni, ammettendo di stare male per questa situazione. Una ferita ancora più profonda è stata la nomination ricevuta proprio da Spadino, che l'ha sorpresa e delusa: "Non me l'aspettavo da lui," ha dichiarato.

Lorenzo Tano fa parte del gruppo dei giovani

Il malessere di Carly è emerso anche in un acceso confronto con il resto del gruppo, dove ha accusato i compagni di non aver apprezzato i suoi sforzi nel sistemare il rifugio, lamentandosi piuttosto della sabbia e degli insetti. Spadino ha provato a ridimensionare la situazione, dicendo che nessuno la sta realmente escludendo e insinuando che Carly stia semplicemente cercando attenzioni. "Dovremmo solo imparare a collaborare tutti insieme", ha concluso.

Spadino nel mirino: anche Teresanna lo accusa

Ma Carly non è l'unica ad avere dei dubbi sulla gestione del gruppo. Anche l'ex tronista di Uomini e Donne non ha nascosto il suo disappunto per la leadership: "Spadino non sta facendo il leader, non è bravo a dirigere - ha affermato Teresanna Pugliese - il fuoco non è che ce lo produciamo così, serve legna, fogliame secco... Che senso ha pescare ora? Abbiamo del cibo in scatoletta. Ora è meglio costruire la capanna perché se stanotte fa freddo moriremo di freddo. Va beh, come se non avessi detto niente, però poi non vi lamentate."