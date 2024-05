Isola dei Famosi 2024, anticipazioni puntata 26 maggio: confronti tra naufraghi ed esito del televoto

Stasera va in onda su Canale 5 l'undicesima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Stasera, 26 maggio 2024, in prima serata, nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2024, che torna per la seconda settimana consecutiva nello slot della prima serata della domenica. Questa sera ci sarà un confronto tra due naufraghi mentre uno, tra i concorrenti al televoto lascerà il programma.

Anteprima dell'undicesimo appuntamento con L'Isola dei Famosi

Torna l'appuntamento settimanale con il survival game che anche settimana raddoppia il suo appuntamento con il pubblico. Vladimir Luxuria, come di consueto, avrà al suo fianco i due opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese. In Honduras, per curare i collegamenti con la Playa, ci sarà l'inviata Elenoire Casalegno.

Artur e Khady sono al centro di un faccia a faccia

Questa sera, uno tra Dario Cassini, Artur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e Karina Sapsai dovrà abbandonare definitivamente il gioco a un passo dal traguardo. La decisione sarà presa dal pubblico attraverso il televoto. I sondaggi vedono a rischio Dario Cassini e Linda Morselli, due naufraghi da poco sbarcati sulla Playa.

Inoltre, uno dei naufraghi dovrà affrontare un grande sacrificio, questa sera torna una delle prove più iconiche del programma: il taglio di capelli a zero, gesto estremo necessario per ottenere una ricompensa significativa per i propri compagni di viaggio.

Negli ultimi giorni, il rapporto tra Khady e Artur sembra essersi incrinato. Durante la puntata, i due avranno l'opportunità di confrontarsi e tentare di appianare le loro divergenze. Riusciranno a chiarirsi?

Infine, ci sarà spazio per le nuove nomination, che aggiungeranno ulteriore suspense e tensione al gioco che dovrebbe terminare il prossimo 12 giugno, stando a indiscrezioni non confermate. L'Isola dei Famosi tornerà in onda mercoledì 29 maggio,