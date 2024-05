Isola dei Famosi 2024, caos in studio: "Ora basta" madre di una concorrente urla contro gli altri naufraghi

L'Isola dei Famosi del 23 maggio è stata caratterizzata da un litigio in studio che ha coinvolto la madre di una delle naufraghe ed alcuni concorrenti, in particolare Rosanna Lodi, anche lei presente in studio dopo essere stata eliminata dal televoto del pubblico.

La decima puntata del reality show ai veterani del survival game ha riportato alla mente un epico scontro tra Simona Ventura, allora conduttrice del programma, e la madre di Domiziana Giordano, concorrente del programma.

Le critiche di Rosanna Lodi a Greta

Questa volta gli stracci sono volati tra la mamma di Greta Zuccarello e Rosanna Lodi. Tra le due donne non corre buon sangue, quando era sull'isola la Lodi aveva accusato Greta di essersi costruita un talamo matrimoniale con Samuel, suscitando un vespaio di polemiche e l'intervento di Vladimir Luxuria che aveva invitato concorrenti "a non sfasciare le famiglie" con affermazioni che non avevano nessun riscontro.

Artur ha vinto un altro televoto

Ieri l'ex ballerina di Ciao Darwin ha avuto un faccia a faccia con Artur Denise, entrambi erano al televoto eliminatorio e sono stati messi l'uno di fronte all'altro per parlarsi sinceramente, i due non si sono mai sopportati. Questo confronto ha dato il via alla discussione in studio.

Rosanna, commentando il percorso di Greta l'ha accusata di avere troppa voglia di arrivare "Per raggiungere il tuo scopo corri troppo, caschi e sbatti la faccia. Vai più piano, perché sei arrogante. Se non lo facessi, saresti anche piacevole. Tu non sei affatto timida come hai detto, hai la lingua biforcuta. Facci vedere la tua vera natura".

Il confronto tra Artur e Greta

Il litigio nello studio dell'Isola dei Famosi

"La sua è arroganza" ha risposto la madre di Greta "è stato un accanimento nei confronti di mia figlia fin dall'inizio. Lo dica il vero motivo, lei ha iniziato uno show con Samuel e Greta e lo sta portando avanti anche adesso solo per avere la telecamera, ma se la prenda la telecamera, io non le devo dire niente, ma adesso basta. Si limiti, perché sta pontificando, basta".

L'ex naufraga ha subito precisato che a lei non servono questi mezzi per attirare su di lei l'attenzione delle telecamere. "A me le telecamere non mancano, a casa, ce le abbiamo le telecamere", ha risposto Rosanna Lodi facendo riferimento al suo programma su 7Gold. "Neanche la parola ti manca. Stai zitta", ha replicato Vladimir Luxuria per mettere fine alla discussione.

La madre di Greta contro Rosanna

L'intervento della madre di Greta non è servito a salvare la figlia, che ha perso il televoto contro Artur e ha dovuto abbandonare l'Isola dei Famosi. Il pubblico, che commenta il programma sui social, ha accolto la notizia con gioia, poiché Greta non è mai stata amata e veniva considerata "troppo protetta" dall'opinionista Sonia Bruganelli.

Nella clip caricata su Mediaset Infinit, le critiche di Rosanna Lodi a Greta