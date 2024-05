Isola dei famosi 2024, scontro tra due naufraghi “Ti metti sempre in mezzo ai cogl*oni"

Nuovo daytime dell'Isola dei Famosi che proprio mercoledì scorso ha toccato il record in negativo di ascoltatori, scendendo abbondantemente sotto la soglia dei due milioni. Questa volta, protagonisti del segmento quotidiano del survival game sono stati Khady Gueye e Artur Dainese.

La fine di un'amicizia all'Isola dei Famosi?

Nelle prime settimane del programma condotto da Vladimir Luxuria, i due naufraghi sono stati molto vicini, tanto che spesso sono stati punzecchiati dallo studio: la conduttrice e i due opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese non hanno mancato di ipotizzare che tra loro ci fosse un legame che andava oltre la simpatia reciproca, cosa puntualmente smentita.

Artur in questi giorni è più vicino a Karina

Nelle ultime settimane qualcosa si è rotto, Artur, durante il gioco della verità, ammise che sarebbe stato disposto a tradire l'amicizia con Khady se questo significava andare avanti nel gioco e vincere. La modella non gli ha mai perdonato questa frase. "Per lui è più importante il gioco dell'amicizia. Mi ha fatto male", disse.

Isola dei Famosi 2024 come Il Grande Fratello: si punta sul triangolo amoroso tra Artur, Karina e Khady

Oggi il rapporto tra i due ha segnato un altro passaggio a vuoto, questa volta il cibo è stato il motivo che ha scatenato la lite. Artur voleva fare le porzioni da distribuire ai naufraghi ma la modella gli ha rimproverato di essere troppo invadente. "L'ho già detto che me ne occupo io e dopo pulisco. Possibile che ti metti sempre in mezzo ai cogl.oni quando si tratta della cucina?".

Vladimir Luxuria Sonia Bruganelli e Dario Maltese

Artur ha subito replicato alla scenata di Khady: "Guarda che io stavo parlando con Matilde. Tu piuttosto prova a darti una calmata perché ti vedo un po' nervosetto". La modella nel confessionale ha ammesso che il suo è stato uno sfogo, sostenendo che in questi giorni ha accumulato "varie cose contro il modello ucraino che oggi sono esplose".

Khady e Artur mentre parlano durante un daytime

Anche Artur, che in questi giorni si è avvicinato a Karina, dopo aver chiesto a Khady di non superare il limite "Non mi parlare in questo modo, ora mi stai mancando di rispetto", si è sfogato nel confessionale "Mi ha accusato di stare sempre nei paraggi della cucina, ma cosa vuol dire? Tutti noi siamo sempre nella zona cucina". Lo scontro tra i due è proseguito davanti agli altri naufraghi. Artur ha chiesto le scuse della sua compagna d'avventura. "Ma stai zitto tu basta, adesso non mi devi parlare", gli ha risposto Khady.

Alvina, presente a tutte le fasi della discussione, chiamata al confessionale ha chiarito la vicenda dal suo punto di vista, spiegando che spesso il modello ucraino si comporta in maniera scorretta quando si tratta di fare le porzioni. "Khady voleva pulire il pesce perchè quando lo fa Artur ne divide solo la metà, l'altra parte se la mangia". Artur questa settimana in nomination insieme a Karina, Linda, Dario ed Edoardo Franco, il favorito del pubblico sarà salvo, gli altri andranno al televoto flash che deciderà l'eliminazione dal gioco.