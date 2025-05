L'Isola dei Famosi 2025: “Un ex gieffino pronto a sbarcare in Honduras”, spunta l’indiscrezione bomba

L'Isola dei Famosi torna con la sua 19ª edizione mercoledì 7 maggio 2025 su Canale 5. Dopo il flop del Grande Fratello e del nuovo format The Couple, condotto da Ilary Blasi, Mediaset punta tutto sul survival game per rilanciare la propria stagione dei reality. Secondo alcune indiscrezioni un ex gieffino sta per partire per l'Hondiuras.

Veronica Gentili, Pretelli e Ventura: i volti della nuova edizione

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il cast del programma. Per la copertina di TV Sorrisi e Canzoni hanno posato i tre protagonisti principali del reality: la nuova conduttrice Veronica Gentili, Pierpaolo Pretelli, inviato speciale in Honduras, e l'opinionista Simona Ventura. Quest'ultima è l'unica veterana dello show, avendo già condotto diverse edizioni del format su Rai 2.

Il cast ufficiale dei concorrenti conterebbe venti naufraghi, provenienti da ambiti differenti: spettacolo, musica, politica e mondo dei reality. Tra i nomi più noti figurano Patrizia Rossetti, già vista in altri programmi del genere, Mario Adinolfi e Dino Giarrusso, che promettono di portare dinamiche nuove e molte discussioni.

Indiscrezioni dell'ultima ora: possibile ingresso a sorpresa

Quando sembrava tutto ormai definito, un'indiscrezione lanciata da Deianira Marzano ha riacceso l'interesse dei fan: pare che un ex concorrente del Grande Fratello potrebbe approdare in Honduras all'ultimo momento. Il nome resta top secret, ma la notizia ha già scatenato la curiosità degli appassionati e promette un colpo di scena in extremis. In una storia successiva, rispondendo a una domanda di una follower, l'esperta di gossip ha precisato che si tratta di un uomo, ma ha ribadito che, per ora, non può rivelare di più.

Con l'arrivo di Veronica Gentili alla conduzione e un cast ricco di personalità forti, questa edizione de L'Isola dei Famosi promette di essere carica di tensioni, colpi di scena e momenti imprevedibili. Il pubblico si aspetta emozioni forti e dinamiche avvincenti, nella speranza che il reality possa davvero risollevare gli ascolti Mediaset.

I venti naufraghi ufficiali