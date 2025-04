Isola dei Famosi 2025, tutto pronto: il servizio fotografico segreto conferma Simona Ventura opinionista

Secondo un'indiscrezione riportata da Dagospia, Simona Ventura tornerà a L'Isola dei Famosi 2025 nel ruolo di opinionista, mentre Pierpaolo Pretelli sarà il nuovo inviato del reality. Voci che già circolavano sul web da alcune settimane e che, se confermate, segnerebbero un ritorno importante per Ventura - storica conduttrice del programma - e rappresenterebbero una nuova opportunità per Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello VIP.

Simona Ventura di nuovo all'Isola: da storica conduttrice a opinionista

Alberto Dandolo su Dagonews ha scritto che il servizio fotografico sarebbe già stato fatto "lo shooting fotografico del reality show di Canale 5. Alla conduzione, com'è noto, Veronica Gentili, Simona Ventura sarà opinionista unica e Pierpaolo Pretelli inviato". Solo pochi giorni fa al settimanale Chi, la conduttrice piemontese aveva dichiarato "Vi giuro che non ne so niente, non è una strategia", rispondendo ai rumors che circolavano sul programma.

"L'Isola è un vestito che mi sono cucita addosso per tanti anni così come 'Quelli che il calcio': cambiava ogni volta, era imprevedibile, e io sono una che ama l'imprevedibilità. Per me è stato un capitolo importante, contro tutti i pronostici". E alla domanda se le avrebbe fatto piacere essere l'opinionista del reality, aveva replicato: "A chi non piacerebbe? È un programma che ha ancora un grande potenziale".

Veronica Gentili

Simona Ventura, che ogni domenica vediamo al fianco di Fabio Fazio nel segmento Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, è uno dei volti più iconici dell'Isola dei Famosi La conduttrice piemontese ha guidato il reality per ben otto edizioni, quando il programma andava in onda su Rai 2, registrando ascolti da record.

La nuova edizione, in partenza a maggio 2025, sarà condotta da Veronica Gentili, come già confermato da Mediaset. Tuttavia, il cast dei concorrenti non è ancora stato ufficializzato. Anzi, sembra che Banijay Italia stia incontrando diverse difficoltà nel comporre un gruppo di naufraghi in grado di catturare davvero l'interesse del pubblico.

Cast ancora incerto: i nomi dei possibili naufraghi

Formare un cast all'altezza delle aspettative si sta rivelando sempre più complesso. Dopo i deludenti ascolti del Grande Fratello e il flop di The Couple, anche il destino dell'Isola appare incerto. Il programma condotto da Ilary Blasi per attirare i cosiddetti "Vip" ha innalzato il montepremi fino a un milione di euro.

Nei giorni scorsi sono emersi alcuni nomi tra i potenziali concorrenti. Delia Duran, moglie di Alex Belli ed ex concorrente del Grande Fratello VIP, avrebbe sostenuto un provino, suscitando l'interesse della produzione. Anche Maria Luisa Jacobelli, giornalista sportiva, sarebbe tra le candidate al ruolo di naufraga. Un altro nome circolato è quello di Loris Karius, calciatore e marito di Diletta Leotta. Di recente, Gabriele Parpiglia ha inoltre menzionato l'allenatore Serse Cosmi, che sarebbe finito anche nel mirino degli autori di Pechino Express.