L’Isola dei Famosi 2025: nuove indiscrezioni sul cast, ma Veronica Gentili è l’unica certezza

La costruzione del cast per un reality show sembra diventare un'impresa sempre più ardua. Lo dimostrano i recenti flop televisivi: l'ultima edizione del Grande Fratello, le difficoltà incontrate da The Couple, e i problemi attuali nella produzione de L'Isola dei Famosi. Trovare una combinazione vincente di volti noti, evitando i soliti 'professionisti del reality', si sta rivelando una vera e propria impresa titanica.

Per quanto riguarda L'Isola dei Famosi, al momento l'unica certezza è la conduzione, affidata a Veronica Gentili. Il reality dovrebbe partire a maggio, ma restano ancora vacanti le poltrone delle opinioniste: il nome di Simona Ventura non è mai stato confermato, così come non è ancora stato ufficializzato il ruolo dell'inviato in Honduras.

Serse Cosmi tra i nomi più chiacchierati

Durante la trasmissione 100% Parpiglia, in onda su Studio 10, Gabriele Parpiglia ha rivelato un nuovo nome in lizza per il cast: quello di Serse Cosmi. L'allenatore di calcio ed opinionista televisivo, noto anche per la sua attività teatrale con lo spettacolo Solo Coppi temo, sarebbe stato contattato non solo per L'Isola dei Famosi, ma anche per la prossima edizione di Pechino Express. A confermare quest'ultima indiscrezione anche Il Corriere dello Sport, che lo descrive come "un personaggio televisivo ormai affermato" e come un nome di rilievo in un cast che, per ora, non sembra offrire grandi sorprese.

L'allenatore Serse Cosmi

Gabriele Parpiglia ha inoltre svelato alcuni retroscena: nonostante avessero superato i provini, Alessandro Scarpa, alias Er Gennaro, e della giornalista Chiara Basso non faranno parte del cast, a causa di alcuni intoppi non meglio specificati. Anche la partecipazione della tennista Camila Giorgi sarebbe in bilico.

A poche settimane dalla partenza del reality, l'edizione affidata a Veronica Gentili appare ancora in alto mare. Eppure, il successo del programma dipenderà proprio dalla qualità del cast, come hanno dimostrato gli esiti poco convincenti dell'ultima Isola condotta da Vladimir Luxuria e del Grande Fratello firmato Alfonso Signorini e il flop di The Couple, crollato al 13% dopo la seconda puntata.