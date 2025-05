L'isola dei famosi 2025: nessun eliminato, chi sono i nominati della settimana

All'Isola dei Famosi 2025 la tensione sale, ma nessuno lascia ufficialmente il gioco... per ora. O almeno non per le dinamiche di gioco. Nella terza puntata andata in onda mercoledì 21 maggio, infatti, il reality di Canale 5 ha riservato al pubblico un colpo di scena dietro l'altro: zero eliminazioni ma ben tre ritiri in diretta e nomination ad Alessia Fabiani, Mirko Frezza e Patrizia Rossetti. Sono loro a contendersi il posto questa settimana e, come sempre in questa edizione, il televoto aperto solo via SMS: una mossa voluta per limitare i voti di massa dei fandom online.

Nessun eliminato e televoto annullato: la produzione cambia le carte in tavola

Camila Giorgi a L'Isola dei Famosi 2025

Doveva essere una serata di svolte, invece è stata una puntata di addii improvvisi e strategie saltate. Il ritiro di Leonardo Brum, uno dei concorrenti in bilico, ha spinto la produzione ad annullare il televoto. La decisione è stata comunicata sui social, spiazzando naufraghi e telespettatori.

E non è finita qui: anche Camila Giorgi ha deciso di abbandonare il programma per motivi personali, mentre Spadino e Nunzio Stancampiano hanno lasciato il gioco tra malumori e tensioni interne. "Non fa per me, non è il mio posto. Soffro la fame, il sonno e la noia", ha dichiarato l'ex ballerino di Amici, stanco dell'esperienza.

Alessia, Mirko e Patrizia in nomination: chi uscirà davvero?

Mirko Frezza

Nonostante il clima di incertezza le nomination non si sono fatte attendere. Dopo la terza prova leader vinta ancora una volta da Omar Fantini, i naufraghi si sono confrontati in Palapa, con accuse e voti che hanno messo sulla graticola Alessia Fabiani, Mirko Frezza e Patrizia Rossetti (di nuovo!). Nessuno è immune questa volta e la tensione si taglia con il machete. Chi riuscirà a conquistare il pubblico? Chi invece dovrà lasciare l'Honduras?

Intanto Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli, cerca di tenere le redini di un'edizione già scossa da fughe, polemiche e scossoni emotivi. La prossima puntata promette fuoco e fiamme... e, finalmente, un'eliminazione?