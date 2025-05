L'Isola dei Famosi 2025, tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani esplode la lite: "Sei pazza!"

La diciannovesima edizione dell'Isola dei Famosi è iniziata col botto - e non solo per le sfide di sopravvivenza! Durante la prima puntata, andata in onda ieri sera su Canale 5, a catalizzare l'attenzione è stato l'inaspettato (e infuocatissimo) scontro tra due vecchie amiche: Antonella Mosetti e Alessia Fabiani. Arrivate in Honduras come alleate, le due showgirl romane si sono trasformate in acerrime nemiche nel giro di poche ore.

Un'amicizia durata fino alla prima diretta

A scatenare il litigio è stata la decisione dell'ex letterina di salvare Cristina Plevani anziché Antonella Mosetti. Quest'ultima non ha nascosto il suo disappunto, dando il via a un acceso battibecco nella Palapa. "Capisco che vuoi tornare in auge, però non usare noi", ha sbottato la Mosetti, visibilmente ferita. "_Con tutti i favori che ti facciamo. Nominaci, chissenefrega. Mantieni quello che ci eravamo dette? La convinzione è l'ultima a morire_".

Veronica Gentili e Simona Ventura

Antonella Mosetti si sfoga in Palapa: "Follia pura"

Nemmeno l'intervento di Veronica Gentili, alla conduzione del programma per la prima volta e affiancata da Simona Ventura come opinionista, è riuscito a calmare gli animi. Antonella ha rincarato la dose: "Pensavo di esserle d'aiuto, me l'aveva fatto intendere prima dell'Isola. Poi arrivo qui e mi aspettavo che mi salvasse. Invece ha scelto Cristina. Il tempo dirà chi sei davvero, cara Alessia. Sei pazza, non stai bene, soffri un po', ma non puoi far passare tutto così".

Dal canto suo, Alessia Fabiani ha respinto le accuse: "Da quando siamo arrivate non mi hai più guardata, non hai dormito con me, sei stata con altre persone. Io non ti ho nominata. Ho salvato Cristina perché, in questi giorni, si è comportata meglio".

Il pubblico ha assistito a una vera e propria resa dei conti in diretta. Ferita e delusa, Antonella ha scelto di nominare l'ex amica, sottolineando: "Se fosse dipeso da lei sarei già tornata in Italia. Dopo tanti anni di frequentazione e tutto quello che ho fatto per lei in questo mese. A quanto pare vuole vincere a tutti i costi, ma io farò la mia Isola da signora".

Nonostante i buoni propositi, lo sfogo della Mosetti è continuato: "Avete visto a casa? Follia. Iniziamo bene! Follia pura. Siamo entrati e subito strategia, cosa che io non ho mai fatto né nei reality né nella vita. Forse faceva solo finta di starmi simpatica". Tra le due ex amiche, la faida sembra appena iniziata e promette di trasformarsi in una guerra a puntate.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il confronto tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani