Isola dei Famosi 2025, Alessia Fabiani e il peso delle vicende giudiziarie: da Vallettopoli ai Casamonica

Alessia Fabiani, diventata popolare come una delle letterine del programma Passaparola tra il 1999 e il 2003, ha vissuto momenti di grande celebrità alternati a vicende giudiziarie complesse. Negli ultimi anni, però, ha avviato un percorso di rinascita personale e professionale, che l'ha portata a rimettersi in gioco, in questo contesto rientra anche la sua partecipazione all'edizione 2025 de L'Isola dei Famosi.

Il Caso Vallettopoli

Nel 2007, Alessia Fabiani fu coinvolta nell'inchiesta Vallettopoli, che sconvolse il mondo dello spettacolo italiano. Le indagini, guidate dai pubblici ministeri Henry John Woodcock e Frank Di Maio, ruotavano intorno a un sistema di favori sessuali in cambio di visibilità televisiva, lavori o incarichi professionali, con il sospetto di ricatti, intercettazioni illegali e violazioni della privacy.

Alessia, insieme ad Aída Yéspica e Ana Laura Ribas, fu iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di favoreggiamento e false dichiarazioni al pubblico ministero. In un'intervista, ammise di aver fatto uso occasionale di cocaina tra il 2003 e il 2006, durante la relazione con Nicolò Oddi. La sua posizione fu successivamente archiviata, ponendo fine al suo coinvolgimento legale nella vicenda.

Il legame indiretto con il clan Casamonica

Nel 2019, il nome di Alessia Fabiani riemerse in un contesto giudiziario, stavolta collegato al clan Casamonica, noto per le attività criminali nella Capitale. Pur non essendo mai stata indagata, fu ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito di un'inchiesta sul traffico di droga gestito dal clan.

L'anno successivo, nel 2020, emerse inoltre che lei e l'ex compagno Fabrizio Cherubini erano stati vittime di un'estorsione da parte di esponenti legati al clan Contini di Napoli. Questi ultimi reclamavano un credito di 45.000 euro legato alla cessione di quote societarie. Anche in questa circostanza, la showgirl non risultò coinvolta penalmente.

La disputa legale con l'ex Compagno

Una delle vicende più delicate della vita privata di Alessia riguarda la relazione con Fabrizio Cherubini, padre dei suoi gemelli Kim e Keira, nati nel 2012. Nel 2016, la showgirl lo denunciò per presunte violenze domestiche, dichiarando di aver subito aggressioni fisiche e verbali. Tuttavia, Cherubini fu assolto in primo grado, e successivamente la stessa Alessia Fabiani fu indagata per falsa testimonianza.

Uno degli episodi contestati riguardava una premiazione ad Avezzano, durante la quale Alessia avrebbe dovuto coprire con un'acconciatura un livido causato, a suo dire, da Cherubini. Tuttavia, un video presentato dalla difesa mostrava la Fabiani con un abito scollato e le braccia coperte solo da un velo trasparente, apparentemente senza segni di lesioni. L'avvocato dell'ex compagno sostenne che le immagini contraddicevano le dichiarazioni rese dalla showgirl.

In un'intervista, l'ex letterina ha raccontato l'amarezza per l'esito del processo: "Quando ho scoperto che il mio ex non è stato condannato, è stata una doccia fredda per me." Dal 7 maggio Alessia è una delle venti concorrenti de L'isola dei Famosi, il programma che segna il suo ritorno in televisione e la sua seconda partecipazione ad un reality dopo aver preso parte alla terza edizione de La Fattoria nel lontano 2006.