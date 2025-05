L'isola dei famosi 2025: tutto quello che sappiamo sull'edizione del reality più incerta di sempre

Pronti, partenza, via: a Canale 5 sono ore frenetiche a un giorno dal debutto de L'isola dei famosi 2025, ma non sarà una prima puntata come le altre. Quello che circonda l'inizio della 19a edizione di quello che un tempo era il reality più selvaggio della TV, è un clima di incertezza e di timori.

Dovuto al flop più rumoroso e recente dell'ammiraglia Mediaset - quello di quello di The Couple, che chiuderà con largo anticipo -, ma anche agli ascolti dell'ultima, estenuante edizione del Grande Fratello, mai decollati, e, non da ultimo, alla brutta performance della stessa Isola appena un anno fa.

Un clima che la conduttrice, Veronica Gentili, non ha nascosto, nella recente intervista con il Corriere della sera, dichiarandosi entusiasta ma anche "spaventata e consapevole, tesa e ansiosa".

Tra nostalgia e novità: Canale 5 punta su Veronica Gentili e Simona Ventura

Veronica Gentili conduce L'isola dei famosi 2025

Non si aspettava proprio la chiamata di Mediaset per un programma di intrattenimento puro, non lei, giornalista, conduttrice di talk politici prima e de Le Iene ora, un programma che fa intrattenimento, certo, ma porta avanti anche inchieste. E il punto, per Veronica Gentili, nella sua chiacchierata con TV, Sorrisi e Canzoni, è proprio questo: "Volevano riportare il reality allo spirito originario e in quest'ottica hanno chiamato me, per dare un taglio giornalistico più scarno, in modo da tirare fuori dal racconto di fatti e persone tutto ciò che è possibile".

Se la scelta di una conduttrice come Veronica Gentili ha sorpreso, spiazzante è stata la notizia che ha fatto esultare i nostalgici dei tempi d'oro del reality tra palme e cocchi: il grande ritorno di Simona Ventura.

Se pochi mesi prima, per La Talpa, Canale 5 aveva deciso di affidare la conduzione a una neofita del genere reality come Diletta Leotta anzichè a Paola Perego, invocata da chi aveva amato le vecchie edizioni, con L'isola 19 ha fatto marcia indietro, provando a intercettare l'interesse della parte più nostalgica del pubblico.

Isola dei Famosi 6: Simona Ventura, vestita da Armani, conduce la sesta edizione del reality

Un dubbio, certo, è legittimo: con Simona Ventura in studio, c'è il rischio che la Gentili "scompaia"? Per il momento le due si tendono la mano, tra preziosi suggerimenti - "Simona mi ha consigliato di voler bene ai concorrenti e di proteggerli" - e lodi - "Veronica mi piace moltissimo, sento di poter essere di supporto anzitutto a lei" -, come hanno dichiarato nel servizio di TV, Sorrisi e Canzoni.

Accanto a loro ci sarà Pierpaolo Pretelli, ex velino, ex gieffino, ora inviato in Honduras. Sarà lui l'"orecchio indiscreto" di Veronica Gentili e Simona Ventura direttamente sul campo.

Il cast dei naufraghi è la parte più interessante della nuova edizione?

L'isola dei famosi 2025: Mario Adinolfi è un concorrente

I concorrenti fin qui svelati sono 20, nomi assai eterogenei per passato, esperienze e carattere. Ci sono i due giornalisti e politici dalle posizioni assai discusse e provocatorie, Mario Adinolfi e Dino Giarrusso, poi le due "onlyfanser" Antonella Mosetti e Carly Tommasini, e una veterana dello spettacolo col vizio del fumo come Patrizia Rossetti.

Ci sarà Cristina Plevani, prima storica vincitrice del Grande Fratello, e poi una delle attrici preferite di Ferzan Ozpetek, Loredana Cannata, vegana, crudista e amante degli animali. Il figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano, che parte per L'isola dei famosi nel momento in cui suo padre è bersaglio di accuse a cui Le Iene stanno dando voce. E ancora l'attore Mirko Frezza, che, dopo aver scontato una pena di 8 anni in carcere, dice di essere stato letteralmente salvato dal mondo del cinema e dello spettacolo.

Sulla carta, insomma, potrebbe essere uno dei cast meglio assortiti che L'isola targata Mediaset abbia mai avuto, e se c'è una cosa che le esperienze televisive ci hanno insegnato, nel bene e soprattutto nel male, è che in programmi come reality, dating e game show, la scelta dei concorrenti è il vero nocciolo della questione.

Ecco l'elenco dei naufraghi:

Alessia Fabiani

Leonardo Brum

Carly Tommasini

Samuele Bragelli

Mario Adinolfi

Dino Giarrusso

Lorenzo Tano

Paolo Vallesi

Chiara Balistreri

Loredana Cannata

Angelo Famao

Patrizia Rossetti

Mirko Frezza

Teresanna Pugliese

Omar Fantini

Camila Giorgi

Cristina Plevani

Antonella Mosetti

Nunzio Stancampiano

Eivissa Ibiza Altea

Una collocazione in palinsesto ancora incerta

L'isola dei famosi 2025 aprirà ufficialmente i battenti mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5. Una scelta quantomeno discutibile: in palinsesto ci sono i David di Donatello (Rai 1) condotti da Elena Sofia Ricci e Mika, nello stesso giorno comincerà a Roma il Conclave per l'elezione del nuovo Papa, in caso di fumata bianca i programmi dovranno cedere la linea agli speciali previsti.

Ilary Blasi e Alfonso Signorini

Senza poi considerare che sull'ammiraglia Mediaset c'è ancora un reality in onda, pur con le sue miserie: è The Couple.

Prorio in previsione dell'Isola, Canale 5 ha "liberato" lo spazio che lo show di Ilary Blasi occupava il lunedì (la finale di The Couple andrà in onda domenica 11 maggio), infatti la seconda puntata dall'Honduras è al momento prevista per lunedì 12 maggio in prima serata, ma non è ancora chiaro se le dirette settimanali saranno due oppure no.

Il reality in partenza dovrebbe fare compagnia al pubblico per 10 settimane, e terminare quindi entro la metà di luglio, ma, visti i precedenti, non è il caso di fare pronostici con calendario alla mano.

Il terrore dell'ennesimo flop

Perchè tanta incertezza intorno a questa Isola dei famosi? Se quello dei "palinsesti ballerini" è un annoso problema di Mediaset, in questo caso il motivo è almeno duplice: Canale 5 sta affrontando un momento estremamente difficile in cui pare non riuscire più a intercettare i gusti di un pubblico sempre più frammentato ed esigente.

La Talpa: Diletta Leotta e i concorrenti

Escludendo i programmi targati Maria De Filippi, la rete ammiraglia ha collezionato negli ultimi mesi un flop dopo l'altro: La Talpa ha chiuso in autunno prima del previsto, stessa sorte ora toccata al nuovissimo The Couple, che nell'ultima puntata in onda è sceso addirittura sotto il milione di spettatori, e che porta su di sè lo stigma di un montepremi milionario assolutamente ingiustificato.

Il Grande Fratello 18 è andato avanti per 6 lunghissimi mesi, arrancando negli ascolti, tra spostamenti strategici in palinsesto, fandom tossici e concorrenti al limite della denuncia.

A questo bisogna poi aggiungere la storia complicata tra L'isola dei famosi e i dati Auditel: dal 2019, infatti, anno della quattordicesima edizione, condotta da Alessia Marcuzzi e Alvin, il reality non è più riuscito a sfondare il tetto del 20% di share, con puntate seguite da 2 milioni di spettatori o poco più, e scendendo anche abbondamente più giù nell'edizione del 2024, condotta da Vladimir Luxuria.

La piccola (piccolissima, come si vedrà dai numeri) eccezione è rappresentata dall'edizione 15, in onda nel 2021 a due anni di distanza dalla precedente: circa 3 milioni di spettatori a puntata, con punte del 23% di share durante la finale.

Anche da qui una considerazione: visto il crescente disamore del pubblico verso i reality show, non sarebbe stato meglio posticipare questa isola dei famosi all'autunno, in un ideale avvicendamento annuale con il Grande Fratello?

Sulla carta Veronica Gentili, Simona Ventura e quel cast potebbero interrompere la maledizione che sta perseguitando Canale 5, ma non è forse il momento più adatto per provarci.