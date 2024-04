Isola dei Famosi 2024 anticipazioni sesta puntata: Confronto Pietro Fanelli-naufraghi, esito televoto

Stasera va in onda su Canale 5 la nuova puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Questa sera, 29 aprile 2024, in prima serata, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata de L'Isola dei Famosi 2024. Alcuni concorrenti avranno delle piacevoli sorprese. Pietro prima di lasciare l'Honduras si confronterà con i suoi ex compagni d'avventura.

Anteprima dell sesto appuntamento con il reality show

Torna l'appuntamento settimanale con il survival game condotto da Vladimir Luxuria che al suo fianco anche questa settimana avrà i due opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese. In Honduras, per curare i collegamenti con Playa Espinada, ci sarà l'inviata Elenoire Casalegno. Dalla scorsa settimana, il programma va in onda solo di lunedì.

Venerdì 26 aprile, un altro naufrago ha abbandonato l'Isola, Pietro Fanelli ha lasciato il programma. Oggi il poeta tiktoker nel corso della puntata avrà un ultimo confronto con il gruppo, prima che il ragazzo lasci definitivamente l'Honduras.

Questa sera uno dei naufraghi vivrà un'intensa emozione: Juliana Moreira è volata in Honduras per riabbracciare il marito Edoardo Stoppa. Ma non solo, tre mamme sono pronte a fare una sorpresa ai rispettivi figli.

Durante la quinta puntata i concorrenti si cimenteranno in una sfida culinaria, davanti a un giudice speciale, per provare a vincere una singolare ricompensa.

Al televoto ci sono cinque concorrenti: Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Sonny Olumati. In questo momento, secondo i sondaggi online, il preferito dal pubblico è Joe Bastianich, mentre il meno votato è Sonny Olumati.

Nell'ultimo segmento del programma, spazio alla nomina del leader del gruppo e alle nomination. La scorsa settimana il ruolo del leader era stato condiviso da Artur Dainese e Aran Senol, entrambi avevano superati indenni la prova del fuoco. Nel daytime di oggi abbiamo scoperto che Artur Dainese e Khady Gueye sono stati colpiti da un provvedimento disciplinare e Artur ha perso la collana di leader.