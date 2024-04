Isola dei Famosi 2024, Pietro Fanelli si è ritirato: ecco i motivi della sua decisione

Anche Pietro Fanelli non è più un concorrente dell'Isola dei Famosi 2024. Il concorrente, che aveva passato tre giorni da solo su Playa Secreta, ha deciso di abbandonare il programma. Il televoto, come sottolineato dal comunicato emesso dalla produzione, è stato annullato. Ecco i motivi della sua decisione.

Pietro Fanelli ha lasciato il programma

Quarto ritiro ufficiale dall'Isola dei Famosi 2024

Mediaset ha usato i suoi canali social per ufficializzare il ritiro del poeta tiktoker, rientrato ieri nel gruppo dopo l'esilio. Nella nota rilasciata dall'azienda di Cologno Monzese si legge: "Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi da 'L'Isola dei Famosi'. Il televoto è quindi annullato e verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination: Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati. Il televoto verrà chiuso durante la puntata di lunedì 29".

Successivamente, sempre sulle pagine social del programma, è stato pubblicato il video in cui Pietro annuncia la sua decisione ai suoi compagni d'avventura. L'ormai ex naufrago ha specificato che, secondo le sue sensazioni, ha già dato tutto e per questo ha deciso di concludere oggi la sua esperienza nel survival game: "Chiedo scusa a tutti per quello che ho detto e mi dispiace se ho ferito qualcuno, vi auguro l'esperienza più bella del mondo", ha detto salutando il resto della compagnia.

Isola dei Famosi 2024: Pietro Fanelli punito per una trasgressione al regolamento

La diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi 2024 è caratterizzata da una serie di ritiri, alcuni per infortuni, altri legati a decisioni prese dai naufraghi, forse a causa di un casting fatto in maniera non impeccabile.

Daniele è temporaneamente assente

Con Pietro salgono a quattro i concorrenti ritirati, mentre Daniele, da ieri, è temporaneamente assente dall'Isola. In precedenza si erano ritirati Francesca Bergesio e Tonia Romano. La prima aveva subito una microfrattura nella prima puntata, durante una delle prove, ed aveva lasciato il programma con le stampelle. La seconda, invece, ha accusato un malore prima che le telecamere si accendessero sull'Isola, quindi il pubblico non l'ha mai vista.

Il terzo a ritirarsi è stato Peppe di Napoli, il concorrente napoletano, molto forte al televoto, ha accusato problemi di salute e di nostalgia. A loro si aggiunge la squalifica di Francesco Benigno.