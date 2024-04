Isola dei Famosi 2024: Pietro Fanelli punito per una trasgressione al regolamento

Nella puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 22 aprile, Pietro Fanelli ha ricevuto una missione dallo Spirito dell'Isola, se la porterà a termine tutto il gruppo beneficerà del suo sacrificio, ricevendo premi importanti per la sopravvivenza su Playa Espinada. Nel corso dell'ultimo daytime, il naufrago è stato punito per una trasgressione. Ecco cosa ha fatto e quale sarà la sua punizione.

Pietro Fanelli è su Playa Secreta

La missione di Pietro e la punizione dello Spirito dell'Isola

Lunedì, Vladimir Luxuria ha annunciato ai concorrenti che lo Spirito dell'Isola aveva preparato una missione per uno dei naufraghi. Tuttavia, questa volta, è stata la produzione a scegliere chi avrebbe interpretato il ruolo dell'eroe. La conduttrice ha comunicato a Pietro che avrebbe dovuto trascorrere tre giorni da solo su Playa Secreta. Al suo ritorno, il gruppo avrebbe ricevuto in ricompensa una rete da pesca, due pacchi di pasta e due pomodori.

Quando Pietro è arrivato su Playa Secreta, ha trovato due doni ad attenderlo: il fuoco, acceso precedentemente da Edoardo Stoppa, e una penna con alcuni fogli di pergamena per scrivere i suoi pensieri. "Un miracolo", aveva commentato poeta/tiktoker quando aveva visto la carta.

Tuttavia, è stato proprio l'uso improprio della pergamena a causare la punizione. Pietro ha utilizzato alcuni fogli per alimentare il fuoco, come spiegato nel comunicato letto dallo stesso Fanelli nel daytime del 24 aprile.

"Lo Spirito dell'Isola è rimasto deluso: le pergamene erano state donate per stimolare la vena poetica, non per alimentare il fuoco. Come punizione, due pomodori saranno tolti dalla ricompensa promessa".

Pietro ascolta la missione che dovrà portare a termine

Pietro ha spiegato che, non essendo in grado di gestire il fuoco, ha usato un foglio di pergamena per alimentare la fiamma e cucinare il riso. "Due pomodori in meno non fanno certo una tragedia. Dato che non sono capace di gestire il fuoco, e sono un completo idiota nell'usarlo e nel cucinare, non ho mai cucinato in vita mia", ha ammesso Pietro.

"Mi sono tenuto due fogli di carta e uno l'ho utilizzato per dare l'ultima speranza al fuoco, che si è acceso", ha aggiunto Pietro Fanelli. "Incredibilmente, sono riuscito a cucinare tutto il riso. Ora ho la forza per scrivere. Se avessi preferito la poesia al mangiare, in questo caso specifico, non sarei riuscito a scrivere. Quindi non c'è nessun problema, ho fatto una buona scelta", ha concluso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Pietro legge il comunicato