Isola dei famosi 2024: Maité Yanes eliminata, Pietro va su Playa Secreta, sei naufraghi in nomination

Nella puntata del 22 aprile de L'Isola dei Famosi 2024, Maité Yanes è stata eliminata attraverso il televoto, avendo ricevuto la percentuale più bassa di voti rispetto agli altri naufraghi nominati. Nel frattempo, Pietro trascorrerà tre giorni da solo su un'isola per ottenere una ricompensa per sé e per il gruppo.

Isola: Alvina, Artur, Khady e Maité prima del verdetto del televoto

L'episodio è iniziato con una risposta elegante di Vladimir alle critiche ricevute per la conduzione rigida del programma. Accolta dagli applausi del pubblico, Luxuria ha ringraziato dicendo: "Accetto questi applausi come accetto i complimenti delle persone per strada. Sono anche aperta alle critiche, che considero consigli preziosi per migliorare, soprattutto come conduttrice alle prime armi. Grazie, perché grazie a voi posso crescere".

Concorrente eliminata e naufraghi in nomination

Giovedì scorso al televoto erano finiti cinque concorrenti, ridotti a quattro dopo il ritiro di Peppe Di Napoli. Alla lettura della busta da parte di Vladimir Luxuria, la meno votata è stata Maité Yanes con l'11% dei voti. La preferita dal pubblico è stata Alvina Verecondi Scortecci con il 32%, seguita da Artur Dainese con il 31% e Khady Gueye con il 26%.

Lo spirito dell'Isola ha spento il fuoco dei naufraghi, poiché nessuno si è assunto la responsabilità per il furto del cibo nella puntata precedente. Pietro aveva ammesso di aver mangiato una parte della refurtiva, ma non ha rivelato il nome del responsabile. Fanelli ha avuto uno scontro con uno degli opinionisti quando Luxuria ha chiesto nuovamente al colpevole di farsi avanti, lui ha risposto: "Volete che moriamo di fame, e vi lamentate della fame. Vergognatevi!". Sonia Bruganelli, dallo studio, gli ha replicato: "Io sono pagata per stare qui, e tu per stare lì".

Pietro starà da solo su Playa Secreta per tre giorni

Pietro è stato il primo a essere nominato durante una catena di salvataggio: "Sono contento, qui è una tortura, non vedo l'ora di tornare a casa", ha commentato. Gli altri concorrenti al televoto, dopo due nuove catene di salvataggio, sono stati i nuovi arrivati Sonny e Rosanna.

Isola dei Famosi 2024: Pietro e Daniele continuano la loro rivolta contro il gruppo

La prova leader ha visto sfidarsi Artur e Aran Senol, reduce con Edoardo Franco da un periodo di isolamento per il Covid. Sia il modello di origini ucraine che il Çetin di Terra Amara hanno resistito per tre minuti alla prova del fuoco, diventando leader della settimana.

Ai primi tre nominati (Pietro, Sonny e Rosanna) si sono aggiunti altri tre naufraghi. I concorrenti non potevano votare i quattro immuni: Marina, Valentina, Artur e Aran.

Pietro è stato il primo a scegliere e ha votato per Alvina, poi è partito per Playa Segreta dove dovrà stare in missione solitaria per tre giorni. Se riuscirà, regalerà al gruppo una rete per pescare, due pacchi di pasta e due pomodori.

Artur e Aran sono i leader della settimana

Dopo Fanelli, è stato il turno degli altri concorrenti. Edoardo Franco, Matilde, Edoardo Stoppa e Joe hanno votato per Daniele. Khady ha scelto Samuel, quest'ultimo ha indicato Daniele che ha fatto il nome di Stoppa. Alvina ha votato Edoardo Franco. Greta ha puntato il dito su Khady.

Le nomination palesi sono state fatte da Marina, Sonny, Rosanna e Valentina. La Suma e Vezzali hanno scelto Khady. Sonny ha votato per Joe e Rosanna ha scelto Daniele. I due leader hanno nominato Joe.

I naufraghi nominati sono Pietro, Sonny, Rosanna, Daniele, Khady e Joe. Pietro, arrivato su Playa Segreta, ha trovato il fuoco acceso da Edoardo, che ci aveva soggiornato in precedenza con Sonny e Rosanna, oltre a carta e penna per scrivere.

