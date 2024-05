Isola dei Famosi 2024 anticipazioni puntata del 6 maggio: Naufraghi Vs naufraghi ed esito del televoto

Questa sera, 6 maggio 2024, in prima serata, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata de L'Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Questa sera gli autori proveranno a mischiare le carte riservando ai naufraghi una sorpresa che non sarà gradita da tutti. Inoltre, conosceremo chi tra i concorrenti in nomination dovrà abbandonare il programma.

Anteprima del settimo appuntamento con il reality show

Torna l'appuntamento settimanale con il survival game, Vladimir Luxuria anche questa settimana avrà al suo fianco i due opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese. In Honduras, per curare i collegamenti con Playa Espinada, ci sarà l'inviata Elenoire Casalegno.

Questa sera andrà in onda la settima puntata della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi. Il nuovo capitolo del programma promette di essere particolarmente emozionante, con nuove sfide e colpi di scena per i naufraghi rimasti in gioco.

Una delle novità principali della serata è la divisione dei concorrenti in due gruppi che vivranno separatamente in due accampamenti contrapposti. Questa nuova dinamica potrebbe creare tensioni e strategie inedite tra i naufraghi, portando a un'evoluzione interessante nel corso del reality.

Artur Dainese, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Marina Suma

Tra le prove più attese di questa puntata vi è la gara di ballo tra Alvina e il suo maestro Samuel Peron. La coppia dovrà esibirsi al ritmo di bachata per conquistare una ricompensa per il gruppo, aggiungendo un tocco di divertimento alla serata.

Un ruolo importante sarà anche giocato da Juliana Moreira e le due mamme, che sono rimaste a Cayo Cochinos. Il trio avrà una missione finale da compiere per il bene dei naufraghi prima di lasciare l'Honduras, mantenendo l'attenzione sulle sfide e sui compiti dei concorrenti.

Il momento più atteso della serata è l'eliminazione di un naufrago. Il pubblico ha il compito di decidere chi tra Artur Dainese, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Marina Suma dovrà lasciare l'isola e tornare in Italia. Stasera, stando alle indiscreezioni, dovrebbero arrivare su Playa Espinada il comico napoletano Dario Cassini e due modelle.

Inoltre, ci sarà spazio per le nuove nomination, che potrebbero ridefinire gli equilibri del gioco e determinare i prossimi concorrenti a rischio di eliminazione.