Isola dei Famosi 2023, stasera la prima puntata su Canale 5: quello che c'è da sapere sulla nuova edizione

Stasera 17 aprile su Canale 5 va in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2023: ecco tutte le novità di questa edizione

Stasera lunedì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, prende il via L'Isola dei Famosi 2023. Tra le novità di questa diciassettesima edizione, c'è la divisione iniziale dei naufraghi in tre tribù. Ecco chi sono i concorrenti del survival game e cosa ci aspetta questa sera.

Ilary Blasi presenta questa edizione dell'isola dei famosi, la conduttrice si trova per il terzo hanno consecutivo alla guida del reality. Al suo fianco, in studio, ci saranno due opinionisti, Luxuria, un'altra conferma, ed Enrico Papi, che prende il posto di Nicola Savino, approdato a TV8. Sull'Isola, in veste di inviato, torna Alvin.

I sedici naufraghi che stasera si lanceranno dall'elicottero, per poi raggiungere a nuoto le spiagge di Cayo Cochinos, saranno divisi in tre tribù. Ecco la composizione delle squadre squadre.

Isola dei famosi 2023: cast completo e gli esclusi er il rischio 'trash'

Isola dei famosi 2023: anticipazioni, Tribù delle donne

Fiore Argento

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Corinne Clery

Claudia Motta

Helena Prestes

Cristina Scuccia.

Isola dei famosi 2023: anticipazioni, Tribù degli uomini

Christopher Leoni

Andrea Lo Cicero

Marco Predolin

Isola dei famosi 2023: anticipazioni, Tribù delle coppie

Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini

Marco Mazzoli e Paolo Noise (conduttori radiofonici)

Alessandra Drusian e Fabio Ricci (i Jalisse)

Anche quest'anno il naufrago che vincerà il reality si aggiudicherà il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d'oro, la metà della cifra, per regolamento, sarà devoluta a un ente di beneficenza. Per conoscere meglio i concorrenti potete vedere la loro clip di presentazione caricata su Mediaset Infinity.