Isola dei famosi 2023: Fabio Ricci dopo la nomination: "Vedo Marco Mazzoli con occhi diversi"

Il dopo puntata dell'Isola dei Famosi 2023 è stato incentrato sullo sfogo di Fabio Ricci: il cantante dei Jalisse è finito in nomination in seguito al voto datogli da Marco Mazzoli, leader della puntata. Fabio si è lamentato del comportamento del conduttore radiofonico, respingendo le sue motivazioni.

Ieri è stata una puntata particolarmente difficile per l'Isola dei famosi 2023. Fiore Argento ha lasciato tutti senza parole con la sua decisione di ritirarsi dal programma, nonostante la telefonata di sua sorella Asia. Le motivazioni di questa scelta sono legate ad un infortunio al piede. Inoltre, Corinne Clery è svenuta durante una prova a causa della sua fobia dei serpenti.

Alla fine della puntata c'è stato il solito giro di nomination, al televoto sono finiti tre concorrenti: Fabio Ricci, Helena Prestes e Pamela Camassa. L'altra metà dei Jalisse, come abbiamo detto, è stata nominata direttamente dal leader Marco Mazzoli. I due avevano avuto una discussione la settimana scorsa, chiusa con un chiarimento ed un abbraccio.

"Non abbiamo avuto una discussione, l'avevamo chiarita e mi hai detto scusa, ora ti conosco meglio. La motivazione non l'accetto tanto, sicuramente non me l'aspettavo", ha detto Fabio al eader dell'isola, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

"Dopo queste parole, ho capito di conoscere questa persona più a fondo. La sua motivazione non mi ha convinto del tutto, non me l'aspettavo affatto", ha aggiunto, convinto che ora si si arrivati a quella fase del reality in cui gli avversari iniziano a giocare di strategia, senza contare i rapporti che si sono creati. "Marco lo vedo diverso, non mi è piaciuto come si è comportato con Gian Maria e l'attacco che ha fatto Paolo. Lo vedo con occhi diversi", ha concluso Fabio Ricci.

Pamela Camassa, anche lei nominata da Marco Mazzol,i è stata più indulgente verso il leader della settimana. Marco ha ammesso di aver seguito i consigli del suo collega Paolo Noise: "Mi ha detto dobbiamo mandare via i più forti". L'ex modella ha capito le sue ragioni, replicando che avrebbe fatto lo stesso. "Mi fa piacere perché indica che hanno cominciato a giocare. Anche io metterò in atto questa tattica e voterò i più forti".