Isola dei Famosi 2023, Alessandro Cecchi Paone a luci rosse 'Io e Simone abbiamo fatto l'amore nell'acqua'

L'avventura all'Isola dei Famosi 2023 di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si è conclusa con il ritorno della coppia, dopo il malore accusato dal giovane Simone. Nonostante questo, durante la loro permanenza a Playa Tosta, i due sono riusciti, come ha raccontato il divulgatore scientifico al settimanale Nuovo TV, a trovare un momento per fare l'amore nelle limpide acque honduregne.

Nel corso delle diciassette edizioni dell'Isola dei Famosi, è capitato che alcuni naufraghi si lasciassero trasportare dai sentimenti e consumassero il loro amore lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. Secondo le voci del passato, ci sono stati rapporti tra Aida Yespica e Francesco Facchinetti, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, e, si dice, anche che Francesco Monte e Paola Di Benedetto abbiano avuto una relazione poco prima che lui lasciasse il reality per il cosiddetto 'Cannagate'.

Anche in questa edizione, due naufraghi sono stati travolti dalla passione, e questa volta la situazione non è così insolita, dato che si tratta di una coppia di fidanzati. Alessandro Cecchi Paone ha raccontato a Nuovo TV come lui e Simone abbiano vissuto la loro notte d'amore nei Caraibi. Il giornalista partecipava per la terza volta all'Isola dei Famosi, ma nelle edizioni precedenti la fame e la stanchezza avevano annullato ogni desiderio: "Nelle due edizioni precedenti in cui ho partecipato, a me e ai miei compagni d'avventura non è successo nulla di simile. Le privazioni e le scomodità fanno sì che il sesso sia l'ultimo dei nostri pensieri".

Questa volta però, la presenza del suo fidanzato Simone Antolini ha reso tutto diverso: "La grande attrazione che c'è tra me e Simone ci ha permesso di andare oltre e di regalarci quei momenti di intimità di cui avevamo bisogno - ha detto Alesandro - Mentre tutti dormivano abbiamo fatto l'amore con l'acqua immobile e la Luna piena. È stato un momento indimenticabile, ad alto tasso di romanticismo".

I due, a quanto pare, sono stati visti da Christopher Leoni, a raccontarlo è stato Paolo Noise che ha abbandonato il programma per motivi di salute, lasciando da solo il suo amico e collega Marco Mazzoli, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Il conduttore de Lo Zoo di 105 ha raccontato, proprio durante il suo programma radiofonico, cosa gli aveva svelato il modello. Christopher, anche lui tornato a casa dopo aver perso l'ultimo televoto, gli avrebbe detto che una notte ha visto "Alessandro e Simone fare le cose davanti a noi che dormivamo", proprio come ha detto Cecchi Paone al settimanale.