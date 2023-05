Isola dei Famosi 2023, Nathaly torna in gioco, Fiore si ritira e Corinne sviene, in tre al televoto

La puntata dell'Isola dei Famosi 2023 andata in onda il 15 maggio è stata davvero sorprendente: ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. Fiore Argento, nonostante la telefonata di sua sorella Asia, ha preso la difficile decisione di ritirarsi dal programma. La sua scelta ha lasciato tutti senza parole. Nel frattempo, Corinne Clery, a causa della sua fobia dei serpenti, è svenuta durante una prova, sopraffatta dalla paura. È stato un momento molto intenso per tutti i concorrenti e per il pubblico a casa. Ma c'è stata anche una nota positiva: Nathaly Caldonazzo, grazie al televoto flash, è riuscita a tornare in gioco, la sua ripartenza ha rallegrato i fan che sostengono la concorrente.

Fiore Argento ha lasciato l'Isola dei Famosi al termine di un lungo tira e molla, a nulla è servita la telefonata di sua sorella Asia. Nel corso della puntata, Fiore ha spiegato a Ilary Blasi i motivi che l'hanno spinta a mettere in discussione la sua permanenza sull'Isola. La naufraga ha spiegato che la sua crisi dipendeva dal dolore al piede. Aveva una fasciatura molto stretta a causa di un infortunio, ma nonostante ciò era costretta a camminare tantissimo durante tutta la giornata per contribuire alle attività del gruppo sull'isola.

A sorpresa è arrivata la telefonata di Asia che ha provato a far cambiare idea alla naufraga: "Ti ho seguita con preoccupazione, ma tu devi resistere, sorella. Non è per il mignolo di un piede o per la fame che tu rinuncerai ai tuoi sogni e ai tuoi obiettivi. Non te lo permetto. Né io, né papà. Non puoi abbandonare, non puoi mollare prima che sia finita". Nonostante queste parole, Fiore alla fine ha deciso di mollare il gioco e tornare a casa.

Riferendosi all'Isola dei Famosi in corso, Ilary Blasi ha definito questa come la più dura di sempre, e ieri sera gli spettatori sono stati testimoni di un episodio sconcertante: uno svenimento avvenuto in diretta. Durante una prova, l'attrice Corinne Clery avrebbe dovuto mettere la mano in una scatola per recuperare una chiave, ma la sua fobia dei serpenti l'ha resa vittima del panico. Complice anche l'esaurimento fisico dovuto alle fatiche sull'isola, Corinne ha perso conoscenza. Fortunatamente, l'attrice si è prontamente ripresa. Helena Prestes è stata chiamata a sostituirla nella prova e, per tranquillità di tutti, la scatola non conteneva serpenti.

Al televoto della scorsa settimana erano finiti cinque concorrenti: Fiore Argento, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Quest'ultimo è stato il meno votato ed è finito a Sant'Elena. Sull'isola c'erano Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo ad attenderlo. Il televoto flash ha permesso all'attrice di rimettere piede su Playa Tosta rimettendola in gioco.

Le nomination finali sono state:

Alessandra Drusianha nominato Helena

Andrea Lo Cicero ha nominato Fiore

Corinne Cléry ha nominato Fiore

Cristina Scuccia ha nominato Helena

Fabio Ricci ha nominato Helena

Fiore Argento ha nominato Andrea

Helena Prestes ha nominato Alessandra

Luca Vetrone ha nominato Helena

Nathaly Caldonazzo ha nominato Helena

Pamela Camassa ha nominato Helena

Paolo Noise ha nominato Pamela

Immuni erano il leader Marco Mazzoli e Nathaly Caldonazzo. Al termine i nominati sono stati tre: Fabio Ricci, Helena Prestes e Pamela Camassa, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.