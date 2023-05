Isola dei Famosi 2023: Marco Mazzoli contro Fabio Ricci dei Jalisse: "Godo per averti nominato"

L'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2023, quella andata in onda lo scorso 15 maggio, ha segnato una svolta negativa nelle relazioni tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci. In veste di leader del gruppo, Mazzoli ha scelto di nominare il cantante dei Jalisse. Da allora, i due hanno continuato ad avere discussioni accese dopo la puntata e, nelle ultime ore, sono nuovamente entrati in conflitto.

Marco Mazzoli ha nominato Pamela Camassa e Fabio Ricci. Ha scelto di puntare il dito contro Fabio motivando questa decisione con le discussioni che avevano avuto nei giorni precedenti. Subito dopo la puntata, Fabio ha espresso il suo disappunto dicendo: "Non abbiamo avuto una discussione, l'avevamo chiarita e mi hai chiesto scusa, ora ti conosco meglio. La motivazione non l'accetto tanto, sicuramente non me l'aspettavo".

Ieri su Playa Tosta, Helena, Noise, Mazzoli e Luca si sono riuniti per fare il punto della loro avventura e non hanno nascosto il desiderio di raggiungere la finale. Tuttavia, Corinne, Alessandra e Pamela hanno espresso giudizi severi nei confronti di Helena.

L'atteggiamento di Mazzoli ha chiaramente irritato Fabio, scatenando presto una vivace disputa tra i due. Le tensioni sono salite fino al punto in cui si sono scambiati insulti. "L'ho sempre detto che sei il principino", ha affermato l'altra metà dei Jalisse rivolgendosi a Marco. Il conduttore radiofonico si è sentito offeso da questa definizione e ha risposto: "Ho guadagnato tutti i miei soldi da solo, non devo ringraziare nessuno". "E io posso dire la stessa cosa", ha ribattuto Fabio.

In seguito, il cantante ha spiegato nel confessionale il motivo per cui ha definito Marco "principino", affermando che sembrava che tutti dovessero adattarsi alle sue volontà. Nel confessionale, Marco ha commentato: "Chiunque avessi votato, avrebbe reagito male. C'è un famoso detto che dice: 'Se sei bello, ti tirano le pietre. Se sei brutto, ti tirano le pietre. Qualunque cosa tu faccia, ovunque tu vada, prenderai sempre pietre in faccia'", citando alcune parole di una vecchia canzone di Antonine. Questo è visibile nel video caricato su Mediaset Infinity.

La discussione tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci è infine degenerata, con lo speaker che, stanco delle accuse del cantante dei Jalisse, gli ha detto: "Ora sono contento di averti votato. Adesso mi stai sul caz.o. Sono soddisfatto che ti sbatteranno fuori la settimana prossima".