Isola dei Famosi 2023: Ilary Blasi: “L’uomo che era vicino a me non c’è più”

Ilary Blasi ha iniziato L'Isola dei Famosi 2023 salutando l'uomo che non le sarà accanto in questa avventura

Ilary Blasi inizia L'Isola dei Famosi affrontando, con la sua solita ironia, la separazione con Francesco Totti. La frase iniziale della conduttrice, che sembra riferita al suo ex marito, in realtà era un saluto a Nicola Savino, ex opinionista del reality, ed ora conduttore a TV8.

"È esattamente un anno che non ci vediamo. "Vi avevo lasciato con un claim: tutto può cambiare. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c'è più", sono state le parole di Ilary Blasi che sembravano riferirsi alla separazione con Francesco Totti. Poi, mentre gli spettatori si preparavano ad ascoltare la dichiarazione della conduttrice sul divorzio dell'anno, è arrivato il colpo di scena. "Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa. Ciao Nicola, questo è l'applauso dello studio dell'Isola dei famosi. Ti mando un bacio. So che ci stai guardando, ti voglio bene", ha detto Ilary, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

A dar man forte alla commedia degli equivoci organizzata nello studio dell'Isola dei famosi ci ha pensato Vladimir Luxuria. L'opinionista ha detto una frase in tedesco, chiaro riferimento a Bastian Muller, l'imprenditore tedesco che da qualche mese è vicino ad Ilary.

Finita la gag, il programma è proseguito con la presentazione dei concorrenti, che quest'anno sono stati divisi in tre tribù. Le coppie: con Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini; Marco Mazzoli e Paolo Noise; Alessandra Drusian e Fabio Ricci (i Jalisse). Le donne: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia. Gli uomini: Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin.

La puntata è terminata con le nomination, Marco Predolin e Helena Prestes sono stati i primi naufraghi finiti al televoto.