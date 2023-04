Isola dei Famosi 2023, anticipazioni della seconda puntata: prova epica per due concorrenti

Stasera su Canale 5 in prima serata torna l'Isola dei Famosi 2023: ecco le anticipazioni della seconda puntata.

Stasera in prima serata su Canale 5 prende il via la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2023. Il reality show, condotto da Ilary Blasi, vedrà i naufraghi affrontare il primo verdetto del televoto, mentre due concorrenti si sottoporranno ad una prova epica.

Enrico Papi e Vladimir Luxuria saranno i commentatori della puntata insieme alla conduttrice Ilary Blasi, e non mancheranno di esprimere le loro opinioni senza mezzi termini.

La serata sarà ricca di sorprese e sfide per i naufraghi. In collegamento dall'Honduras, Alvin guiderà una prova epica che vedrà Marco Mazzoli e Paolo Noise come protagonisti. Riusciranno i due a superarla con successo?

Infine, spazio alle Nomination e al verdetto del televoto: chi tra Helena Prestes e Marco Predolin dovrà abbandonare Cayo Cochinos?

In questa edizione i naufraghi sono stati divisi in tre tribù. Le coppie: con Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini; Marco Mazzoli e Paolo Noise; Alessandra Drusian e Fabio Ricci (i Jalisse). Le donne: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia. Gli uomini: Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin. In questi giorni i concorrenti sono stati impegnati ad accendere il fuoco,

Nella clip caricata su Mediaset Infinity potete vedere il tentativo di Christopher Leoni.