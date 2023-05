Isola dei Famosi 2023, anticipazioni 15 maggio: il televoto flash deciderà il destino di due naufraghi

Stasera 15 maggio, in prima serata, su Canale 5 prende il via la quinta puntata de L'Isola dei Famosi 2023. Sorprese, televoto e nomination sono al centro di questo episodio in cui il pubblico deciderà il destino di due naufraghi. Ilary Blasi ci aspetta insieme ai due opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, pronti a commentare le avventure dei concorrenti.

Nella puntata di stasera Cristina Scuccia affronterà una prova iconica de L'isola dei Famosi, dove dovrà dimostrate tutto il suo coraggio e la sua forza. Superandola, guadagnerà un premio per i suoi compagni di avventura.

La scorsa settimana cinque concorrenti sono finiti al televoto, stasera conosceremo il verdetto del pubblico. Uno tra Fiore Argento, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes e Gian Maria Sainato dovrà lasciare Playa Tosta per raggiungere l'Isola di Sant'Elena.

E proprio da Sant'Elena uno tra Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo avrà la possibilità di rientrare in gara. A deciderlo sarà il pubblico attraverso un televoto flash. Proprio nelle ultime ore i due naufraghi si sono scontrati, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Il Naufrago, infatti, ha scoperto che, in sua assenza, Nathaly ha aperto un barattolo e non le risparmia i rimproveri. L'attrice, dopo averlo affrontato, gli dice di non voler avere più niente a che fare con lui.

La puntata si concluderà, come di consueto, con le nuove nomination sotto la guida di Alvin, l'inviato del programma.