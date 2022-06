Isola dei Famosi 2022: Alessandro Iannoni a Carmen Di Pietro “con Guendalina e le amiche andiamo a ballare”

Nella puntata del 6 giugno de l'Isola dei Famosi 2022, l'ex naufrago Alessandro Iannoni ha fatto credere alla madre, Carmen di Pietro, grazie alla complicità di Guendalina Tavassi, di star frequentando ogni sera le discoteche. La showgirl, notoriamente molto apprensiva, è andata nel panico: "Alessandro non ti riconosco", ha detto al figlio ospite in studio.

Ieri finalmente, nello studio dell'Isola dei famosi c'erano alcuni dei concorrenti che non hanno accettato il prolungamento del reality, come Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Blind. I naufraghi, che avevano rifiutato di proseguire nell'adventure game, erano stati trattati come reietti, per loro nessuna ospitata, visto che il contratto scadeva il 23 maggio, data in cui era prevista la finale.

Le proteste del pubblico hanno convinto la produzione a cambiare idea, Guendalina e Alessandro sono stati invitati e "sfruttati" per fare qualche scherzo ai loro parenti ancora in gioco. A Carmen Di Pietro è stata mostrata una clip dove Alessandro, oltre a mangiare con la sorella il classico 'cibo spazzatura', passava le notti in discoteca, bevendo circondato dalle amiche di Guendalina.

"Non è il mio Alessandro, non lo riconosco" esclama Carmen, che poi apostrofa Guendalina come "disgraziata" per aver portato Alessandro "sulla cattiva strada" e, subito dopo fa un appello al figlio "Ale, se mi stai ascoltando, non hai l'approvazione della mamma", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

È il momento per Alessandro di palesarsi "quello che hai visto è solo una parte delle cose che faccio in Italia, di giorno studio e la sera esco. Guendalina mi sta presentando un sacco di amiche. Non mi sono fidanzato ma esco con molte ragazze, alcune delle cose che faccio non si possono pubblicare sui social", dice alla madre sempre più sconvolta.

Carmen, palesemente arrabbiata, replica "Se è uno scherzo, accetto lo scherzo, ma non mi piace". Sottolineando che è tornato a casa per studiare "va a finire che prende il vizio e vuole uscire ogni sera" ha detto la naufraga interessata a sapere se il figlio "ha pagato l'assicurazione e fatto il cambio alle ruote della macchina".

Edoardo invece, quando Carmen gli racconta quello che ha visto e sentito, esulta "Sono fiero di Alessandro e di mia sorella che lo sta portando sulla cattiva strada".