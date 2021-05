Isola dei Famosi 2021, Ignazio Moser e le difficoltà con il padre Francesco: “non ha accettato le mie scelte”

Ignazio Moser si è confidato con alcuni naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021 e ha raccontato il difficile rapporto con il padre: il campione di ciclismo non ha accettato alcune scelte di vita del figlio.

Ignazio Moser ha deciso di entrare nel mondo dello spettacolo nonostante il padre, Francesco Moser, fosse in completo disaccordo: a rivelarlo è stato lo stesso naufrago dell'Isola dei Famosi 2021 che ha raccontato di come il padre non abbia accettato le sue scelte lavorative.

L'ultimo concorrente sbarcato sull'Isola dei Famosi 2021 è Ignazio Moser, l'ex gieffino la settimana scorsa ha confessato che il suo più grande timore era non essere accettato dal gruppo e finire sempre in nomination. Ignazio invece è stato accolto con entusiasmo dagli altri naufraghi anche grazie allo spirito collaborativo, ha stretto ottimi rapporti soprattutto con Awed e Andrea Cerioli, i tre si ritrovano spesso a parlare scambiandosi confidenze sul rapporto con i familiari. Nonostante siano arrivati all'ultima settima di permanenza sull'Isola, il traguardo sembra ancora lontano e per i naufraghi la mancanza degli affetti si fa sentire.

Ignazio con i suoi nuovi amici ha parlato del padre, grande campione di ciclismo. Francesco Moser tra gli anni settanta ed ottanta ha fatto la storia dello sport su due ruote, era soprannominato "lo sceriffo" perché molto bravo e risoluto nel gestire la squadra, Moser padre ha educato il figlio allo stesso modo, tanto da risultare "burbero e duro". Ignazio ha spiegato che per il padre è stato difficile accettare che il figlio entrasse nel mondo dello spettacolo, lui che ha sempre schivato la luce dei riflettori, anche nel pieno della carriera agonistica. "Mio papà è un uomo di vecchio stampo è sempre stato molto severo e molto duro nei miei confronti. Con l'andare del tempo ho preso coraggio a rapportarmi con lui e le cose sono migliorate molto", ha detto il naufrago, come potete vedere in questa clip.

Awed ha provato a confortarlo e rassicurarlo "sono sicuro che tuo padre sia orgoglioso di te e sia soddisfatto di quello che fai". Ignazio allora ha spiegato: "ha un modo di fare burbero, l'affetto e l'interessamento me lo dimostra a modo suo". Moser ha confessato davanti alle telecamere di rimanerci male quando vede che gli altri genitori preparano video per salutare i propri figli, perchè sa che suo padre non lo farebbe mai. Le parole di Moser hanno commosso Awed che ha detto "Basta piangere, finisce che noi piangiamo sempre mentre le donne non lo fanno mai".