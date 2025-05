Cecilia Rodriguez: "Ignazio è l'amore della mia vita" ma c'è un problema con la data della dichiarazione

Cecilia Rodriguez si racconta senza filtri nella prima puntata del nuovo podcast di Valentina Ferragni, Storie oltre le Stories. Un incontro tra "sorelle d'arte", due donne accomunate non solo dalla popolarità social, ma anche dal peso - a volte scomodo - di avere sorelle celebri come Belen e Chiara. Durante l'intervista, Cecilia ha parlato dell'amore amore per Ignazio Moser, ma l'intervista sarebbe stata registrata a marzo, prima della presunta crisi della coppia.

Il difficile arrivo in Italia e il confronto con Belen

"È sempre stato un vantaggio essere la più piccola, la più coccolata," racconta Cecilia, "ma quando sono arrivata in Italia ed ero la sorella di Belen, per me non lo è stato più. Però ho saputo approfittarmene in modo positivo". Un racconto lucido quello della showgirl argentina, che ha ricordato il trasferimento nel nostro Paese come un momento di grande fragilità: "All'inizio pensavo di restare solo una settimana, poi tornare a casa. È stato difficile, ho dovuto imparare un'altra lingua. Non volevo costruire un altro mondo, non era la mia intenzione stare qui".

Il tema centrale: le "parentele ingombranti"

Valentina Ferragni ha proposto a Cecilia il focus della puntata: cosa significa essere la sorella minore di un personaggio di grande successo? Entrambe hanno condiviso la pressione del confronto costante. "Non mi sono mai paragonata a Chiara," spiega Valentina, "lo facevano gli altri per me".

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Anche Cecilia si è riconosciuta nelle sue parole: "Mi vergognavo di parlarne con Belen. Non ero io a fare paragoni, era la gente. Quando sono arrivata in Italia, la mia personalità si stava ancora formando, ma non ho mai avuto dubbi su di me. Mi dicevano 'tua sorella canta, fallo anche tu'. Ma io non vi darò mai quello che vi dà lei. Mi dava fastidio che la gente non imparasse il mio nome, ero solo la sorella di".

Il riscatto attraverso i reality

Cecilia ha trovato il coraggio di uscire dall'ombra della sorella grazie ai reality: L'Isola dei Famosi prima, Il Grande Fratello Vip poi. "Ho voluto farlo per tirare fuori la mia personalità. Ero stanca dei paragoni. Non volevo fingere, ero me stessa. È stata l'esperienza che mi ha cambiato di più, ero da sola, senza telefono, senza consigli. Ho agito con la mia testa".

E proprio nella Casa più spiata d'Italia, Cecilia ha incontrato l'uomo della sua vita, Ignazio Moser. I due si sono sposati il 30 giugno 2024. "Dopo otto anni, ho la conferma che è l'amore della mia vita. Al Grande Fratello ho avuto la possibilità di conoscerlo davvero, faccia a faccia, senza filtri. Una ragazza ha conservato tutti i nostri momenti, posso rivedere l'inizio della nostra storia. Sono molto felice".

Il giallo della data di registrazione

A rompere il quadro idilliaco dipinto da Cecilia ci ha pensato Alessandro Rosica. Per l'esperto di gossip, l'intervista, infatti, risalirebbe allo scorso marzo. In seguito, secondo i rumors, sarebbe scoppiata una nuova crisi tra Cecilia e Ignazio, che avrebbe coinvolto anche Belen: per alcuni giorni, lei e il cognato hanno smesso di seguirsi su Instagram.

I diretti interessati non hanno mai smentito né confermato le voci, ma da qualche settimana non pubblicano più contenuti insieme sui social. La crisi potrebbe essere legata a un presunto tradimento di Ignazio, ma si tratta solo di ipotesi che circolano online, così come quelle relative a una possibile gravidanza di Cecilia. La coppia, del resto, aveva più volte rivelato di desiderare da tempo un figlio.