Isola dei Famosi 2021, Ignazio Moser confessa ad Awed la sua più grande paura

Ignazio Moser è sbarcato sull'Isola dei Famosi 2021 con la paura di non essere accettato dal gruppo: l'ex ciclista ha confessato ad Awed che temeva di finire subito in nomination ed essere sbattuto fuori dal reality.

Lunedì 24 maggio Ignazio Moser è stato l'eroe della puntata dell'Isola dei famosi 2021: l'ex ciclista si è sacrificato per il gruppo e si è fatto radere a zero in cambio di una teglia di pasta al giorno per tutta la settimana. Subito dopo, grazie anche a questo gesto, Ignazio è stato premiato dal pubblico ed è diventato il secondo finalista del reality, affiancandosi ad Andrea Cerioli.

Il traguardo raggiunto ha fatto rilassare Ignazio Moser, il naufrago ha deciso di confidare ad Awed quali erano i suoi sentimenti nel momento in cui è sbarcato sull'isola, come possiamo vedere in questo video. Moser, nonostante la sicurezza ostentata, quando è arrivato a Cayos Cochinos era terrorizzato: "Il mio maggior terrore all'inizio era venire e non essere accettato dal gruppo e finire subito in nomination e prima o poi essere per forza di cose cacciato", è l'inaspettata confessione fatta da Ignazio.

Awed ha rassicurato il finalista spiegandogli che lui, tra i nuovi naufraghi, è stato quello accettato meglio dal gruppo: "Tu sei stato l'unico degli ultimi arrivati che nessuno ha mai pensato di nominare. Puoi anche arrivare l'ultimo giorno, ma se ti fai amare e la gente ti ama nessuno ti nomina". Awed poi ha spostato il discorso su Isolde Kostner: "io l'ho sempre nominata non perché è l'ultima arrivata ma perché mi ha sempre rotto i cogl...i". Ignazio riferendosi alla campionessa di sci ha detto "io vedo che in questi giorni si sta sforzando per farsi accettare dal gruppo".