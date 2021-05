Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca svela il motivo per cui non ha baciato Francesca Lodo

Gilles Rocca ha svelato il vero motivo per cui all'Isola dei famosi 2021 non ha voluto baciare Francesca Lodo negandole la possibilità di mangiare.

Tutti ricordano che Gilles Rocca all'Isola dei famosi 2021 non ha voluto dare un bacio a Francesca Lodo: l'ex naufrago adesso ha rivelato il vero motivo del suo rifiuto, con il quale aveva negato alla sua compagna d'avventura la possibilità di mangiare un piatto di pasta.

Gilles Rocca è stato senza dubbio uno dei naufraghi più controversi dell'Isola dei famosi 2021, entrato come uno dei favoriti per la vittoria finale, il vincitore di Ballando con le stelle ha perso consensi strada facendo. Ne è la prova il risultato del televoto che ha decretatati la sua uscita dal reality, in quell'occasione più del 60% dei telespettatori lo ha voluto fuori dall'Isola.

Diventato televisivamente famoso grazie alla presenza sul palco durante il famoso litigio tra Morgan e Bugo a Sanremo 2020, Rocca, nel reality condotto da Ilary Blasi, è passato alla storia per non aver voluto dare un bacio a stampo sott'acqua a Francesca Lodo durante una prova ricompensa. Il premio per la coppia che avrebbe resistito di più era un piatto di pasta, e neanche le lacrime di una Lodo affamata erano servite a convincere Gilles.

Intervistato da Novella 2000 Gilles Rocca ha provato a chiarire il suo punto di vista: "Sono abituato a baciare attrici per lavoro e non è certo un bacio a stampo che mi spaventa. Il mio rifiuto è stata una presa di posizione perché non volevo che venisse strumentalizzato quel momento apostrofandolo con termini stupidi del tipo 'oh quanta passione' o cose del genere", ha spiegato Rocca che quindi ha temuto che gli autori del programma volessero strumentalizzare il gioco per costruirci del gossip.

Gilles Rocca, come aveva detto in diretta quella fatidica sera, ci tiene a precisare che Miriam Galanti, la sua fidanzata non è gelosa: "Ho voluto mandare messaggi d'amore alla mia fidanzata, e quella era una buona occasione. Aggiungo anche che Miriam non è gelosa. L'ho fatto esclusivamente perché non avevo voglia di partecipare alla 'grande abbuffata'".