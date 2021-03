Isola dei famosi 2021, Gilles Rocca contro Awed: “sei un infame”

Gilles Rocca e Awed muso contro muso nella quinta puntata dell'Isola dei famosi 2021: i due naufraghi hanno discusso in maniera veemente sia durante la settimana che nel corso della diretta televisiva. Awed ha detto che si è sentito minacciato mentre Gilles Rocca lo ha definito un infame.

L'isola dei famosi si accende nel vero senso del termine, sia perché ieri sera c'è stata la mitica prova del fuoco sia perché è arrivato il momento delle discussioni tra i concorrenti. Ieri sera gli spettatori hanno assistito ad un duro scontro tra Gilles Rocca e Awed. Nel corso della settimana il vincitore di Ballando con le stelle si è avvicinato allo youtuber per chiarire alcune divergenze venute fuori nei giorni precedenti, ma il confronto è velocemente degenerato.

Nella clip trasmessa durante la puntata Gilles, rivolgendosi ad Awed, ha detto: "Se stai male a me viene di chiederti come stai. Sei avvelenato da qualcosa che nessuno ti ha fatto. Sei cattivo, hai gli occhi cattivi". Awed gli ha risposto in maniera provocatoria: "Tu chi ca..o sei. Chi sei oltre il regista? Hai distrutto Daniela con una violenza verbale. sei aggressivo, e minacci le persone con il tuo tono intimidatorio. Hai un problema con la rabbia". Gilles, che si stava allontanando, è tornato sui suoi passi e ha tuonato contro Simone: "Tu sei un bambino viziato e infame".

La lite è continuata in diretta dentro la Palapa - come potete vedere in questo video - Ilary ha chiesto a Awed se si è sentito minacciato da Rocca: "mi ha detto che mi dava una bastonata. Quest'uomo è più grande di me di 14 anni, io sono un ragazzino. Ho avuto paura perché nei suoi occhi c'era rabbia. Lui è un uomo aggressivo ed essendo da solo ho avuto paura", ha affermato il naufrago mentre Rocca ha preferito far intervenire Roberto Ciufoli, che aveva assistito alla scena mentre era in acqua. Il comico romano non ha sentito le parole ma ha visto gli atteggiamenti dei due e ha detto: "Quello che dicevano non potevo sentirlo perché ero in acqua ma ho visto Awed con un atteggiamento molto provocatorio nei confronti di Gilles. È un teatrino costruito a misura di telecamera".

Ilary Blasi in studio ha chiesto il parere degli opinionisti, Iva Zanicchi ha invitato i naufraghi alla calma, dicendo che da casa tutti fanno il tifo per loro ma subito dopo ha aggiunto: "Non si possono sentire queste cose, queste parole, noi a casa vi guardiamo". Tommaso Zorzi ha accusto Awed di essere "un grande provocatore" e poi si è rivolto a Gilles dicendogli "tu dai terreno fertile al gioco di Awed, non può cadere in queste provocazioni perché poi tutto viene strumentalizzato".