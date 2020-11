Gilles Rocca: chi è il vincitore di Ballando con le stelle 2020?

Gilles Rocca con Lucrezia Lando ha trionfato a Ballando con le stelle 2020: dal sogno di diventare calciatore alla carriera di attore, ecco chi è il fonico diventato famoso sui social durante la lite tra Morgan e Bugo a Sanremo.

Altezza, tatuaggi, segno zodiacale

Gilles Rocca è nato a Roma il 12 gennaio 1983 ed è del segno del Capricorno. È alto circa 180 cm e, come abbiamo visto a Ballando con le Stelle, sulla spalla destra ha tatuati alcuni ideogrammi e sul bicipite alcuni segni zodiacali.

A Sanremo 2020, tra Bugo e Morgan spunta Gilles Rocca

Il vincitore del dancing show è un attore e modello ma è diventato famoso grazie a Bugo e Morgan. È il venerdì della quarta serata di Sanremo 2020: mentre Morgan si aggira sul palco chiedendosi dove sia Bugo, le telecamere inquadrano il fonico della serata: Gilles Rocca. La sua foto inizia a circolare sui social e qualcuno si chiede chi sia quel bel ragazzo che sta cercando di capire cosa è successo sul palco dell'Ariston. Rocca non si rende conto di quello che sta succedendo fin quando non arriva a casa e scopre che in poche ore su Instagram i suoi follower sono passati da quattromila a undicimila!

Il passato da calciatore

Gilles Rocca ha giocato nel settore giovanile della Lazio, nel campionato 2000/01: quando i laziali vinsero lo scudetto, Gilles giocava nella primavera della squadra. Rocca nel 2004 ha partecipato a Campioni, il sogno. Nel reality di Italia 1 Ciccio Graziani allenava la squadra del Cervia e i suoi giocatori venivano seguiti dalle telecamere sia nella vita sportiva che in quella privata. Durante il reality Gilles si infortunò e dovette abbandonare il suo sogno di diventare un calciatore.

Carabinieri e altre fiction: la carriera da attore

Gilles Rocca fa parte del mondo dello spettacolo da sempre, la ditta creata dal nonno si occupa di produzioni televisive di programmi RAI tra cui Mezzogiorno in famiglia e Domenica in. Nella sua carriera di attore ha partecipato a numerose fiction di successo a partire da Carabinieri per poi apparire ne I Cesaroni, Distretto di polizia e Don Matteo. Al cinema Rocca ha esordito nel film Solo tre ore per poi comparire nella pellicola Tre occhi di Marco Risi del 2014 presentato al Festival del Cinema di Roma.

Gilles si diletta anche come regista: ha diretto tra l'altro il docufilm Duchenne, un documentario che affronta la tematica della distrofia muscolare. Duchenne ha vinto numerosi rionoscimenti tra cui il premio per Miglior regia al "Festival Internazionale tulipani di seta nera".

Chi è la sua fidanzata, Miriam Galanti?

Gilles Roca è fidanzato con l'attrice Miriam Galanti vista nella fiction Che Dio Ci aiuti e nel film Scarlett. Nel 2014 Miriam ha vinto il premio giovane promessa al Festival del Cinema di Venezia per il suo ruolo in Metamorfosi, il cortometraggio diretto proprio da Gilles Rocca. I due sono molto riservati e compaiono raramente assieme sui social.

Gilles Rocca sui social

Gilles Rocca su Instagram ha raggiunto i 37 mila follower. Le ultime foto messe sui social seguono il suo percorso a Ballando con le stelle con la partner Lucrezia Lando. L'ultimo scatto vede i due 'ballerini' accanto alle coppe vinte nel dancing show presentato da Milly Carlucci.