Isola dei Famosi 2021, Giles Rocca non bacia Francesca Lodo che scoppia a piangere: in palio c'era la pasta

Giles Rocca all'Isola dei Famosi 2021 ha fatto piangere Francesca Lodo: i due avrebbero dovuto darsi un bacio a stampo in apnea per provare a mangiare un piatto di pasta. Rocca sui è rifiutato per rispetto a Miriam, la sua compagna e la reazione della Lodo non è stata delle migliori, ovviamente non per il bacio.

Sono passati circa 40 giorni da quando è iniziata l'Isola dei famosi 2021 e la fame inizia ad essere una variabile importante del gioco. Ieri Giles Rocca ha tolto la possibilità alla sua compagna Francesca Lodo di mangiare: il naufrago si è rifiutato di darle un bacio a stampo per partecipare alla prova ricompensa, il premio era un piatto di pasta all'amatriciana. Ilary Blasi ha presentato la prova spiegando che i concorrenti dovevano darsi un bacio a stampo sott'acqua, la coppia vincente avrebbe mangiato la pasta, seduti su un tavolino in riva al mare.

Subito dopo è arrivato il gran rifiuto di Giles: "Non mi va di fare una cena a lume di candela, la farò con l'amore della mia vita. Miriam è una donna intelligentissima e non è gelosa, ma sono io che non sto bene". Il rifiuto del naufrago ha indispettito un poco tutti, da Ilary Blasi che si è finta svenuta, agli opinionisti, al pubblico a casa, che sui social si è detto stanco dei comportamenti di Rocca.

Una volta tornati nella Palapa, Ilary ha chiesto a Francesca cosa le aveva dato fastidio, la naufraga piangendo, come potete vedere in questo video, ha detto senza mezzi termini "io a vedere quel piatto di pasta, non ho mai detto un ca..o, mi rode il cu.o a vedere quel piatto di pasta là e non poterlo mangiare, una volta dico che ho fame, scusatemi".