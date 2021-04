Isola dei Famosi 2021: Elisa Isoardi e Brando Giorgi abbandonano momentaneamente

Elisa Isoardi e Brando Giorgi hanno dovuto lasciare l'Isola dei famosi 2021 per motivi di salute; i due naufraghi hanno abbandonato momentaneamente per accertamenti medici.

Nella puntata di lunedì 12 aprile Elisa Isoardi e Brando Giorgi sono stati trai i protagonisti assoluti della serata. Elisa Isoardi insieme alle altre due naufraghe Vera Gemma e Miryea Stabile è in questo momento su Playa Esperanza, l'isola in cui finiscono i concorrenti che perdono al televoto ma decidono di continuare la loro esperienza nel reality. Le 3 amazzoni, come le ha ribattezzate Ilary Blasi, lunedì sono sbarcate su Playa Reuniòn e si sono aggiudicate la prova ricompensa sottraendo agli altri naufraghi 3 preziosissimi panini con Hamburger e un chilo di pasta.

Brando Giorgi, dopo aver litigato con tutto il gruppo, ha vinto la prova leader guadagnandosi l'immunità dalle nomination e mandando al televoto Valentina Persia.

Nel daytime dell'Isola, la striscia giornaliera che va in onda quotidianamente su Canale 5 e Italia 1, gli spettatori hanno visto i due naufraghi abbandonare le rispettive spiagge per "accertamenti medici", come si leggeva nella didascalia messa in sovrimpressione dalla regia. Nel Punto Z, andato in onda dopo il daytime, Tommaso Zorzi ha specificato che per Elisa si tratta di un accertamento oculistico: mentre era vicina al fuoco una folata di vento le ha provocato un problema all'occhio.

L'allontanamento dei due concorrenti è solo momentaneo, certo al momento non si sa se saranno presenti in Palapa stasera.

La puntata che andrà in onda oggi in prima serata su Canale 5 sarà registrata, ed è la prima volta che succede nella storia del reality. Il motivo è semplice, il giovedì va in onda anche Supervivientes, l'Isola dei famosi spagnola, trasmessa da Telecinco, emittente spagnola del gruppo Mediaset. I due reality condividono alcune location come la Palapa e la spiaggia in cui si svolgono le prove ricompensa.